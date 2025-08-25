Recuerdo a Sira Alonso en Oleiros
El BNG de Oleiros conmemoró el Día da Galiza Mártir en la parroquia de San Pedro de Nós, rindiendo homenaje a la escritora Sira Alonso, que vivió con su pareja, el pintor Francisco Miguel en Santa Cruz. El acto terminó con una actuación de la mano de Brais Morán.
