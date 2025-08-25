La Sagrada Familia come y baila

La Sagrada Familia come y baila | IAGO LÓPEZ / ROLLER AGENCIA

Las fiestas de la Sagrada Familia acabaron de la mejor manera: con una jornada soleada, música y comida. Los vecinos disfrutaron de la actuación de la Coral Polifónica de la Sagrada Familia y la Tuna de Veteranos. Hubo pulpeira.

