El tiempo en A Coruña: Agosto enfila su recta final con lluvias a la vista

Septiembre ya está a la vuelta de la esquina y parece que agosto quiere darle el relevo con paraguas. El tiempo en A Coruña ha sido muy estable, seco y caluroso durante las últimas semanas pero esto va a cambiar en esta recta final antes del cambio de mes, así que el regreso de las lluvias va a marcar, para muchos, el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina. La lluvia regresará para los últimos coletazos de agosto y previsiblemente septiembre arrancará también con precipitaciones, según las previsiones de Meteogalicia para el área coruñesa.

De momento hoy lunes, día 25, será una jornada de tiempo estable. La semana arrancará en A Coruña con algunas nieblas que darán paso a cielos despejados, con temperaturas que se moverán entre los 17 grados de mínima y los 23 de máxima.

Para mañana martes, día 26, Meteogalicia espera ya las primeras lluvias durante la mañana. Por la tarde los coruñeses podrán cerrar los paraguas. Los termómetros marcarán 16 grados de mínima y 22 de máxima.

El miércoles día 27 la mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en la segunda mitad del día, así que por la mañana previsiblemente no lloverá pero por la tarde regresarán las lluvias. Y caen las mínimas, que marcarán solo 12 grados, justo la mitad de la máxima prevista, que alcanzará los 24 grados en las horas centrales del día.

Para el jueves, día 28, y el viernes 29 Meteogalicia también anuncia una alta probabilidad de lluvias en A Coruña. Alternarán nubes y claros con cielos por momentos muy nublados y chubascos que, según la última actualización de Meteogalicia, se mantendrán hasta el sábado 30 y el domingo 31, aunque al mismo tiempo se anuncia la tendencia a un incremento de la influencia de las altas presiones de cara al fin de semana. A día de hoy, se mantiene una elevada probabilidad de precipitaciones hasta el lunes 1 de septiembre --incluido-- pero seguiremos atentos a las actualizaciones de los pronósticos del tiempo para concretar la predicción meteorológica para A Coruña y su área. Más información.