Tres dotaciones de bomberos de A Coruña se movilizan para ir a los incendios de Quiroga y A Pobra do Brollón
Los dos municipios del sur de Lugo están actualmente en situación 2 por su proximidad a núcleos de población
Tres dotaciones de Bomberos de A Coruña se han movilizado para ayudar en los incendios que siguen devastando el este de Galicia. En concreto, según avisó el servicio este lunes por sus redes sociales, irán a combatir el fuego que asola los municipios de A Pobra do Brollón y Quiroga, en el sur de Lugo, y que amenaza a casas. El incendio, recuerdan los Bomberos, está en situación 2, de medidas de protección a la población.
