Vega canta la última nota de las noches en María Pita

Vega regresó a su hogar. La cantante cordobesa que, en sus propias palabras, ha pasado más días de su vida adulta en A Coruña que en la ciudad en la que nació, se subió al escenario de María Pita después de un paréntesis de 16 años. Regaló a los coruñeses con un concierto que cantó la última nota de los recitales de las fiestas del verano en la plaza que es el corazón de la ciudad.

Ella empezó el recital con un «boas noites, A Coruña, qué bonitos estáis» y las estrofas de Si los árboles bailan, del álbum que da nombre a la gira Ignis, con la que volvió de nuevo a María Pita. Y confesó que fue «un privilegio» subirse al escenario de una plaza que, contó, le dio miedo por su tamaño cuando se la enseñaba hace poco a unos amigos cordobeses. Pero no se le notó, mientras saludaba a la estatua de María Pita con un «María, aquí estoy» . Emocionada, explicó que si había algún lugar al que quería volver para quedarse era Santa Cristina.

Parte del público que se congregó en la plaza. | Casteleiro/Roller Agencia

Y María Pita escuchó este mes canciones para todos los gustos. Desde el matrimonio de música tradicional y de vanguardia de Baiuca a l a distintiva voz de Zahara, de la joven Marina Reche al veterano Coti, pasando por Zahara y por Uxía, con Los Satélites homenajeando a Sito Sedes y conciertos colectivos de los 40 y Locos por la Música, con Los Sirex y Los Rebeldes resumiendo el rock and roll.

Pero todavía queda el broche de mes con la Romaría de Santa Margarida, que empezará el jueves con música en el anfiteatro. A las 20.00 horas actuará Belém Tajes, seguida por Gala i Ovidio (Raül Refree y Aida Tarrío), y se sucederán actuaciones y actividades hasta el domingo.