Agenda de septiembre en A Coruña: el espectáculo continúa más allá de las fiestas

Finaliza agosto y con él, todo un mes de fiestas en A Coruña. Quedan atrás las noches de María Pita, el festival Noroeste, el salón del cómic y una amplia programación de actividades que han inundado los diferentes rincones de la ciudad en las últimas semanas. Pero el espectáculo debe continuar y fieles al lema, Concello, Xunta y promotores amplían el calendario conciertos y eventos para que la fiesta continúe también este mes septiembre. A Coruña despedirá la época estival con una oferta de ocio que pasa por festivales como Recorda Fest, Noites do Porto, el ciclo Elas son Artistas, Son&Mar, la Temporada Lírica, el arranque del ciclo principal de teatro o los conciertos de Sabina y Quevedo en el Coliseum son algunas de las propuestas que llegan dispuestas a colarse en la agenda de los coruñeses durante los últimos coletazos del verano.

Recorda Fest

La tercera edición del festival Recorda Fest se celebra los días 5 y 6 de septiembre en el muelle de la Batería con el regreso de la cantante belga Kate Ryan a la ciudad y artistas en cartel como Lori Meyers, Xoel López, Nena Daconte, Ultraligera, Despistaos, Álvaro de Luna, Efecto Pasillo, Leire Martínez, Griso y Fran Perea.

Kate Ryan abre el ciclo de conciertos 'Noites de María Pita' / Casteleiro / Roller Agencia

Ópera Carmen en la Temporada Lírica

La Temporada Lírica de los Amigos de la Ópera de A Coruña celebrará el 150 aniversario de la ópera Carmen con la producción de Calixto Bieito, que se podrá ver en el Palacio de la Ópera los días 5 y 7 de septiembre. Antes, el día 4, se celebrará una conferencia alrededor de la ópera de Bizet a cargo de Irene de Juan Bernabéu.

Old Navy Tattoo Expo

La convención de tatuadores Old Navy Tattoo regresa a A Coruña los próximos 6 y 7 de septiembre para celebrar su tercera edición. El hotel Attica 21 de Matogrande acogerá la exhibición que contará con más de 60 tatuadores de diferentes puntos de España, Europa, EE.UU y Latinoamérica que mostrarán su talento y ofrecerán la posibilidad de tatuarse con ellos.

Old Navy Tattoo Expo. / LOC

Elas son Artistas en la sala Mardi Gras

El ciclo Elas son Artistas abre el mes de septiembre en la sala Mardi Gras con el concierto de Sarah Lee Guthrie, que cierra en A Coruña su gira española junto a su hija Robin y su sobrina Serena el martes 9. Las tres voces pasarán del folk al Doo Woop en una noche imperdible para cualquier fan de Bob Dylan. La brasileña Jacque Falcheti presenta su proyecto Crua el jueves 11 y el domingo 14 será el turno para la norteamericana Hannah Aldrige que ofrecerá un concierto junto a su banda en su segunda vez en la Mardi Gras.

Lola Herrera abre el ciclo principal del teatro Rosalía

El teatro Rosalía de Castro acogerá de septiembre a octubre catorce obras incluidas en el ciclo Principal de Outono 2025. La programación arrancará los días 12 y 13 de septiembre con la actuación de una gran figura del teatro como Lola Herrera, que protagoniza 'Camino a la Meca'.

La actriz Lola Herrera, a la derecha, en un momento de 'Camino a la Meca'. / EFE

Pimpinela en el Palacio de la Ópera

El dúo Pimpinela presenta ante el público coruñés su espectáculo 'Noticias del amor' el sábado 13 de septiembre en el Palacio de la Ópera.

Joaquín Sabina en el Coliseum

El Coliseum es una de las paradas de la gira de despedida de Joaquín Sabina, Hola y adiós. Es su única cita en Galicia, aunque con dos oportunidades para verlo: el jueves 18 y el sábado 20.

Joaquín Sabina / EFE

Carminho en el Palacio de la Ópera

Carminho, una de las cantantes de faro más internacionales presenta su sexto trabajo discográfico, Portuguesa, el 19 de septiembre en el Palacio de la Ópera.

Quevedo en el Coliseum

El artista canario Quevedo actuará en el Coliseum con doble cita los días 26 y 27 de septiembre, en el marco de la gira ‘Buenas noches’. Serán dos jornadas seguidas para presentar su espectáculo 360 tras el lleno registrado el pasado 2023.

Son&Mar

Varios eventos integran este macrofestival que se celebra desde el 12 al 21 de septiembre en el muelle de la Batería. Música, gastronomía y cultura urbana se aúnan en seis citas independientes que ofrecen diferentes experiencias frente al mar. El FMS World Tour presenta a varios freestylers con una sesión que será retransmitida en directo el 12 de septiembre; el Petazeta Pop XXL programa una jornada de pop nostálgico y reguetón de las décadas 80 y 90 el 13 de septiembre; el Coffee Party propone una tarde más relajada con música suave, cultura cafetera y cocina local el 14 de septiembre; Danny Romero y Kiko Rivera estarán en el festival de reguetón Modo Perreo Fest el 19 de septiembre; el Weak Up Weekend despedirá el ciclo con música electrónica nacional e internacional el 20 y 21 de septiembre.

Noites do Porto

La quinta edición del festival Noites do Porto llega del 23 de septiembre y el 2 de octubre al muelle de la Batería y a diferentes salas de conciertos como Mardi Gras, Garufa Club, Jazz Filloa, Playa Club. The Lemonheads, Ana Curra e Ilegales, entre los platos fuertes de un cartel que ya ha colgado el cartel de completo en muchas de sus citas.