El alza de costes eleva un 8% la primera obra del plan del Ayuntamiento de A Coruña para el Barrio de las Flores, en Azucenas

El Concello afirmó el año pasado a los vecinos del Barrio de las Flores, con los que acordó en 2022 un plan director para la reurbanización de la zona, que el primer gran proyecto sería la remodelación de la manzana delimitada por las calles Camelias, Petunias y la ronda Camilo José Cela, en el extremo sureste del distrito. Esta obra, que incluye la creación de rampas y la reforma del parque infantil de la calle Azucenas, debía a salir a concurso el año pasado, pero hubo que recibir varias autorizaciones, y los precios del proyecto original, según afirma el Ayuntamiento, ya habían quedado desactualizados por el alza de los costes de materiales y de la mano de obra. La Junta de Gobierno Local autorizará este miércoles una subida del precio de salida del concurso desde los 1,025 millones, contando del IVA, a algo más de 1,13, un 8% más.

El proyecto, que ya aprobó la Junta de Gobierno Local en octubre de 2024, incluye mejorar la accesibilidad en los desniveles que hay en la calle Azucenas y permitir el acceso a las viviendas adyacentes desde Petunias, con rampas con una pendiente máxima del 8%. El acceso a los bloques de viviendas desde la ronda Camilo José Cela es «más complicado», por lo que se ha optado por instalar un ascensor «entre la plataforma de acceso al edificio de viviendas situado al norte de la calle Azucenas y la plataforma de acceso al edificio situado al sur». También habrá nuevas zonas ajardinadas, pavimentos impermeables y podotáctiles, para personas invidentes, y habrá mejoras en el firme del parque infantil para hacerlo más seguro. Los trabajos, que durarán ocho meses, incluirán la instalación de una red separativa de pluviales y fecales, mejoras en la iluminación y la instalación de nuevas papeleras, bancos y una fuente.

Desde la aprobación del proyecto de obra, el 16 de octubre de 2024, el Concello ha recibió varios informes y permisos, de los que el último fue una autorización de la dirección xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta el pasado 16 de mayo. Sin embargo, el desfase de coste, según el informe que irá a aprobación a la Junta de Gobierno Local de mañana, ya se produjo antes, entre el periodo en el que se realizó el proyecto, firmado el 29 de septiembre de 2023, y su aprobación por la Junta de Gobierno Local un año después. Hubo, indica el Concello, un «importante incremento de los costes de los materiales de construcción», debido a causas como la guerra de Ucrania, y un «incremento del precio de la mano de obra especializada».

La inflación provocada por la fase de la invasión rusa de Ucrania que empezó en 2022, ya ha provocó otras distorsiones en la obra pública. En el primer semestre de 2022 la participación en las ofertas de obras públicas de gran tamaño del Ayuntamiento cayó en un 15%, y en el concurso para reformar la plaza, mercado y guardería de Monte Alto las cuatro empresas que se presentaron renunciaron citando el incremento de los precios durante el tiempo que tardó en adjudicarse. La Xunta también revisó al alza sus licitaciones (subiendo, al menos, 4,4 millones en 18 proyectos) y recibió decenas de peticiones de empresas de renegociar precios debido al encarecimiento de materiales.

Finaliza la pasarela para los vecinos de Margaritas

Tras años de peticiones, los vecinos de la calle Margaritas, en el Barrio de las Flores, ya cuentan con un nuevo acceso con una pasarela hacia sus viviendas. Los edificios de la vía, con planta baja y siete alturas, se construyeron sin ascensores, y la propia calle Margaritas tiene en su trazado varios tramos de escaleras hasta su conexión con la avenida de Monelos. En 2009 el Concello aprobó el proyecto de una mejora de accesibilidad que nunca se había ejecutado hasta ahora, pese a que se incluyó en los presupuestos participativos de 2017. La obra que acaba de finalizar incluye un nuevo acceso peatonal desde la avenida de Monelos hasta la plataforma superior de la calle Castaños, una pasarela metálica que conecta con las viviendas de la calle Margaritas y «rampas y ajustes de cotas para integrar el nuevo itinerario en el entorno», según indica la empresa Citanias, encargada de la obra y que acaba de terminarla. La obra se adjudicó en marzo de 2024 por algo menos de 200.000 euros, contando impuestos, tras un concurso con dos propuestas.

