El arpa que mece la música tradicional

El grupo coruñés D’Súpeto, formado por Xosé Álvarez [arpa], Diego Barral [guitarra], Martín Marticonera [flauta] y Tonecho Castelos [violín], se estrenó el 31 de julio en la décimo segunda edición del Noia Harp Fest. Los cuatro componentes ya se conocían, porque tocan en el grupo de folk coruñés Citania.

La banda tuvo un comienzo que se basaba en simplemente tocar y pasárselo bien. «El arpista y yo somos de Sada, y como vecinos nos juntábamos para tocar sin ninguna pretensión más que divertirnos», indica el violinista Tonecho Castelos. Una vez que empezaron con las creaciones artísticas comenzaron a incluir instrumentos que fueran acordes. «Entonces decidimos añadir el arpa de ocarinas. Al final nos pedía una guitarra para llevar la parte rítmica y fue creciendo en ese sentido», explica.

Este conjunto se caracteriza por reinterpretar la música tradicional desde una perspectiva más contemporánea. «Nosotros siempre decimos que es una pena que las modas estén dentro de la música tradicional, ya que se dejan temas que nos parecen maravillosos pero ya no se tocan», indica Castelos. Algo muy importante en sus piezas es la melodía. «Algo que nos gusta lo seguimos tocando, evidentemente va cambiando todo dentro de la música y evolucionamos pero algo que nos caracteriza es la melodía en sí, somos muy melódicos porque es lo primordial para nosotros», señala.

El grupo versiona temas populares y a la vez crean sus propias canciones. «La verdad es que cuando empiezas siempre buscas lo fácil, porque es lo que te hace arrancar un grupo que tiene un proyecto que parte de cero», explica Castelos. «Una vez que arrancó el grupo ya empezamos con nuestras composiciones», comenta el violinista.

D’Súpeto reivindica la música tradicional y la importancia de los nuevos grupos que están emergiendo en la actualidad en este ámbito. «Ahora hay muchos grupos que mezclan la música tradicional con música pop, electrónica. Ahí está la importancia de seguir manteniendo la música folclórica, pero trayéndola un poco más a la actualidad», indica.

La banda coruñesa no sigue esta línea de mezclar ritmos actuales con los tradicionales. «Como grupo es verdad que no dimos este paso que se está dando a día de hoy, pero es algo que también nos gusta, no tenemos nada en contra pero por ahora no vamos por ese camino», dice Castelos.