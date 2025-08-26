Ayuda de 2,8 millones de la Diputación para negocios rurales

La Diputación destina unos 2,76 millones de euros a impulsar 302 microempresas, pymes y autónomos en la nueva convocatoria de las ayudas PEL-Emprende Investimento, dirigida a negocios en municipios rurales, de menos de 10.000 habitantes. Las ayudas buscan «modernizar y consolidar el tejido económico local», mediante la adquisición de elementos como maquinaria, herramientas informáticas, mobiliario y equipos que «mejoren los procesos de gestión e información».

La subvención que recibirá cada beneficiario oscilará entre los 2.450 y los 17.500 euros, y puede cubrir hasta el 70% de la inversión que se haga en estos productos. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, defiende que las ayudas PEL son «una herramienta clave para promover la innovación y competitividad de las pequeñas empresas de los municipios del rural» y que esta línea permite a los autónomos y pequeñas empresas «afrontar inversiones fundamentales para modernizar sus negocios y mejorar su competitividad». El 95% de los beneficiarios fueron autónomos, y el 82% de las ayudas se destinaron a «sectores estratégicos, emergentes o de alto potencial para Galicia», según la Diputación, que indica que entre ellos destacan los ámbitos agrícola, ganadero, forestal y pesquero.