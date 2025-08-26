La cafetería con "el mejor té matcha de A Coruña" está frente a la playa de Riazor: "Con dulces totalmente artesanos"

El té matcha es un tipo de té verde en polvo originario en Japón. A diferencia de otros tés, en el matcha se consume la hoja entera, lo que permite aprovechar al máximo sus nutrientes y antioxidantes, convirtiéndose así en un gran aliado contra el daño celular y las enfermedades crónicas.

En España, el té matcha se ha puesto de moda en los últimos años, especialmente por sus beneficios para la salud, pero también por su viralidad en redes sociales y el creciente interés de la sociedad en mantener hábitos de vida saludables.

Este crecimiento en la demanda ha propiciado la aparición de múltiples locales especializados en A Coruña y @engaliciamorate nos ha presentado su favorito en su último vídeo de Tiktok.

El té matcha favorito de @engaliciamorate en A Coruña

#coruña #cafecoruña #matcha #matchalover ♬ カフェでボサノバを聴く休日 - ya-su @engaliciamorate Mi nuevo matcha FAV en A Coruña 🥹💚@fav.fervellasverzas Esta cafetería take away está al ladito de Riazor y en su carta tiene: ☕️Café de especialidad 🧃Zumos naturales 🍫Chocolate caliente 100% cacao 🥪Focaccias de varios sabores (lo hacen todo ellos de forma artesanal, desde las salsas al pan) 🥮Dulces caseros 🍵Matcha de excelente calidad 🥭Mango matcha iced que es BRUTAL (también hay de fresa y arándanos) Y mención especial merece su cookie, LA COOKIE, porque os prometo que se ha convertido en mi favorita 🤤 📍Av. Buenos Aires, 9, A Coruña ¿La conocías? #engaliciamorate_coruña

"Guárdate este café de especialidad porque tiene el mejor matcha de todo A Coruña", dijo @engaliciamorate al inicio del vídeo antes de comentar las principales virtudes del local: "Está a un pasito de Riazor y en su carta también hay zumos, chocolate, focaccias con ingredientes de proximidad y dulces totalmente artesanos".

"Me encanta cuando vas a una cafetería y te das cuenta de que le ponen mimo. Como esta cookie que te prometo que te enamorarás de ella", añadió a continuación antes de desvelar el local del que se trataba: "El local se llama FAV y puedes encontrarlo frente a la playa de Riazor (en la avenida de Buenos Aires, 9)".

En su descripción, añade los productos con los que cuenta FAV: