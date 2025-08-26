Cáritas recoge fondos para material escolar en El Corte Inglés
Se donará a familias que no pueden afrontar los gastos del nuevo curso
Los clientes de El Corte Inglés podrán realizar, hasta el 20 de septiembre, aportaciones económicas en los departamentos de Vuelta al cole (librería, papelería y uniformes) del establecimiento que tiene la cadena en A Coruña, que Cáritas empleará para adquirir material escolar destinado a las familias que no pueden hacer frente a los gastos del comienzo del nuevo curso. Los beneficiarios serán personas «que no cuentan con ayuda pública para este fin».
A mayores, El Corte Inglés realizará una aportación adicional equivalente al 10% de la recaudación obtenida. Cáritas Coruña empezó esta iniciativa en 2017, con la intención de «completar la dotación de libros de texto y de material escolar básico del Fondo Solidario», adquiriendo materiales como el calzado, la ropa de deporte, los mandilones, los estuches, las mochilas y el «material escolar complementario», señala la entidad benéfica, que reclama una «escuela inclusiva».
- Vega: «Me fui con dieciocho años de casa y encontré en A Coruña un hogar»
- Cambia el tiempo en A Coruña
- La segunda gran carrera urbanística del siglo XXI en A Coruña: 12.000 pisos más
- Cinco sitios de A Coruña para tomarse un pincho de callos gratuito
- Así se verá el nuevo barrio de Monte Mero desde diferentes puntos de A Coruña
- Fallece en A Coruña el empresario Ángel Jove Capellán
- La ‘pulpeira’ de A Coruña que convirtió a sus clientes en familia
- La obra nueva en A Coruña pisa el acelerador