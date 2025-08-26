Cáritas recoge fondos para material escolar en El Corte Inglés

Los clientes de El Corte Inglés podrán realizar, hasta el 20 de septiembre, aportaciones económicas en los departamentos de Vuelta al cole (librería, papelería y uniformes) del establecimiento que tiene la cadena en A Coruña, que Cáritas empleará para adquirir material escolar destinado a las familias que no pueden hacer frente a los gastos del comienzo del nuevo curso. Los beneficiarios serán personas «que no cuentan con ayuda pública para este fin».

A mayores, El Corte Inglés realizará una aportación adicional equivalente al 10% de la recaudación obtenida. Cáritas Coruña empezó esta iniciativa en 2017, con la intención de «completar la dotación de libros de texto y de material escolar básico del Fondo Solidario», adquiriendo materiales como el calzado, la ropa de deporte, los mandilones, los estuches, las mochilas y el «material escolar complementario», señala la entidad benéfica, que reclama una «escuela inclusiva».