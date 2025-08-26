El Concello de A Coruña tramita las tres grandes torres de Metrovacesa en Visma

El Concello de A Coruña aprobó de forma inicial este martes en Junta de Gobierno Local el estudio de detalle presentado por Metrovacesa para la parcela situada junto al Centro Ágora, en San Pedro de Visma. Se trata de suelo donde la promotora prevé levantar tres torres residenciales, que finalmente tendrán 16 plantas sobre un zócalo común de dos pisos, en lugar de las 19 alturas previstas en el planteamiento inicial. La rebaja supone una reducción del impacto visual y dejará los edificios en una altura máxima de 58,5 metros desde la rasante de la calle Jaime Hervada.

El documento urbanístico mantiene la posición de las tres torres fijada en el plan parcial, pero elimina el zócalo único que englobaba toda la manzana. En su lugar, establece una base de unión de dos plantas que conectará los bloques residenciales y un edificio independiente para uso terciario, con superficie bajo rasante y otras dos sobre ella. Cada torre ocupará 786 metros cuadrados en planta. En total, la edificabilidad propuesta asciende a 37.728 metros cuadrados de uso residencial y 12.084 de uso terciario y otros usos.

La promotora calcula que podrá desarrollar unas 339 viviendas en esta parcela, repartidas en partes iguales entre las tres torres. Además, el 85,7% de la superficie quedará como espacio libre de uso público, con obligación de ajardinamiento en al menos un 60%.

Además de la modificación de alturas, el estudio de detalle cambia la distribución de los usos comerciales. En el plan inicial, la superficie destinada a locales se situaba en el subsuelo, lo que, según el documento, generaba problemas de salubridad y limitaba su aprovechamiento. Ahora, un tercio de esos metros se trasladan a áreas anexas a las torres y el resto a un nuevo edificio de baja altura en la parcela.

El proyecto ha sido uno de los más controvertidos de la urbanización de Visma, que prevé la construcción de unas 3.600 viviendas en total. Los vecinos de O Ventorrillo han mostrado reiteradamente su preocupación por la altura de estas torres, ya que se ubican justo enfrente de los edificios de la calle Jaime Hervada y señalaban que podrían ensombrecer las viviendas existente en la zona.

Metrovacesa ya ha lanzado la comercialización de parte del proyecto, bajo el nombre de Torre Aura. Se trata de 96 viviendas de entre dos y cuatro dormitorios, con superficies desde 72 metros cuadrados y precios que oscilan entre 299.500 y 417.000 euros. La inversión estimada en este primer bloque asciende a 28,5 millones de euros. Las viviendas contarán con dos plazas de garaje, zonas verdes comunitarias, gimnasio y sala común.

Este mismo año, el Concello también daba luz verde al estudio de detalle para otros dos inmuebles que levantará la promotora en la zona de entre 9 y 15 alturas. Además de Metrovacesa, hay proyecto de promotoras como Arial, Promexín, Cricorde y Visma Homes.