Concienciación ambiental en Riazor

En la playa de Riazor además de bañarte y tomar el sol también tienes la opción de acudir a su caseta de educación ambiental, situada al lado de la de socorrismo en el horario de 11.00 a 14.00 horas. La educadora ambiental encargada de la caseta, Uxía Cancela dice que el público mayoritario que acude hasta allí son las madres o los abuelos con niños pequeños. Aunque también muchos turistas se acercan a la caseta con curiosidad. «Se nota la llegada de cruceros, el porcentaje de turistas extranjeros que se acercan es llamativo», explica Cancela.

Los niños se conciencian más rápido sobre la importancia de la educación sostenible. «Están más abiertos y tienen un cerebro más plástico para captar los mensajes. Quizás los mayores lo saben, pero no lo aplican tanto», explica.

El hilo conductor de la caseta es la presencia de los plásticos en el océano y la contaminación que provocan estos. Con esta línea temática buscan sensibilizar a los más pequeños sobre la importancia de cuidar el entorno marítimo.

Los niños y niñas tienen la posibilidad de realizar diversos talleres en la caseta. «Las actividades van relacionadas con evitar esa basura en el medio ambiente», explica la educadora ambiental. «Desarrollamos actividades manuales y les enseñamos algunas de las especies marinas o intermareales que se pueden encontrar. Se las mostramos haciendo algunas réplicas con materiales reciclados», indica . Aparte de la materia teórica también realizan actividades prácticas como búsquedas del tesoro o juegos sobre los animales marinos del entorno. «Los niños cuando ven un plástico en la playa se acercan y me lo traen. Tengo un botecito de muestra con algunas de las cosas que se pueden encontrar, es una forma de motivarlos», dice.

Uno de los servicios que proporciona la caseta es el préstamo de libros. «Son ejemplares cedidos por las bibliotecas», comenta. Muchos de los que se acercan a por los libros piden llevárselos a casa, pero no realizan este tipo de préstamos. «La gente los lee un poquito, observa y mira. He tenido madres que han venido tres o cuatro días con el mismo y se lo han acabado terminando», dice. Los más leídos entre los pequeños son Animales al dedillo o La biblioteca visual de los peces. Mientras que los adultos se decantan por los que tratan temas de reciclaje.

Este tipo de iniciativas municipales no acaban una vez que termina el verano. «Damos charlas y talleres en los colegios de la ciudad sobre el espacio natural de interés local de la Torre de Hércules, de las Illas de San Pedro… sobre todo zonas naturales que tenemos cerca de A Coruña, para que los niños las vean con otros ojos», señala Cancela.