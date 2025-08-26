Los conciertos que vienen a A Coruña este 2025

Los grandes conciertos de 2025 en A Coruña ultiman preparativos con importantes artistas y bandas internacionales, nacionales y locales que incluyen la ciudad en sus giras para este 2025. Un año en el que, a juzgar por la programación musical que se va configurando, A Coruña volverá a ser uno de los grandes focos de atracción del noroeste peninsular para melómanos, fans de los sonidos emergentes, clásicos seguidores de los artistas de siempre y para el público general. Esta es la selección de propuestas musicales que acogerá A Coruña este 2025, diseñadas para todas las edades y una amplia heterogeneidad de estilos.

24 de enero. Sidonie

Una de las leyendas del indie español, Sidonie, pasó por A Coruña en su fin de gira. Hablamos con ellos.

Concierto de Sidonie en la última edición del Recorda Fest. / Carlos Pardellas

7 de febrero. Carolina Durante

La banda de rock indie Carolina Durante actuó en la sala Pelícano de A Coruña el 7 de febrero, en el marco de su gira de invierno para presentar su tercer álbum 'Elige tu propia aventura'.

Concierto de Carolina Durante en la plaza de María Pita durante las fiestas de 2022. / Víctor Echave

8 de febrero. Sabela

Sabela, exconcursante de Operación Triunfo, actuó en el Garufa Club el 8 de febrero.

Sabela. / Aldara Fernández / Instagram

8 de febrero. Víctor Manuel

El cantautor asturiano Víctor Manuel ofreció un concierto sinfónico el 8 de febrero en el Palacio de la Ópera acompañado de la Orquesta Gaos.

15 de febrero. Franz Ferdinand

Franz Ferdinand conquistó Pelícano en febrero y demostró que sigue en plena forma. Así te lo contamos.

Franz Ferdinand regresan a A Coruña / Iago López

15 de febrero. La Habitación Roja

El cuarteto valenciano La Habitación Roja visitó ese mismo día A Coruña en la gira de su nuevo disco, Crear. Antes del concierto nos contaron las intenciones de esta gira.

La Habitación Roja / LOC

15 de febrero. Andy y Lucas

El dúo gaditano Andy y Lucas llenó el Palacio de la Ópera en su gira de despedida, que lleva por título 'Nuestros últimos acordes'. Aquí tienes la galería del concierto.

Andy y Lucas llenan el Palacio de la Ópera / Germán Barreiros/Roller Agencia

15 de febrero. Sexy Zebras

El trío de power rock madrileño presentó su gira 'Una noche de pogo' en la sala Inn de A Coruña.

22 de febrero. Dani Fernández

El cantante Dani Fernández, ex integrante de la banda Auryn, volvió a actuar en A Coruña tras su participación en los conciertos de María Pita durante las fiestas de 2022. En esta ocasión, presentó su gira 'Esto es una jauría' en el Coliseum el 22 de febrero.

Concierto de Dani Fernández en las fiestas de María Pita de 2022. / Carlos Pardellas

8 de marzo. Depedro

Depedro ofreció un concierto en el Palacio de la Ópera para presentar su último disco 'Un lugar perfecto'. Antes del concierto, estuvimos charlando con él.

22 de marzo. La Raíz

El grupo valenciano La Raíz volvió a los escenarios y en A Coruña estuvieron acompañados por la banda The Rapants y la cantante Catuxa Salom. Su concierto en el Coliseum de A Coruña el 22 de marzo fue una de las paradas de esta nueva gira. Hablamos con Sen-K antes de la actuación.

30 de marzo. Ryan Adams

El músico estadounidense Ryan Adams, nominado siete veces a los Grammy, ofreció un concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña el 30 de marzo, dentro de su gira ‘Heartbreaker 25 World Tour’. Además, dejó mella en la ciudad puesto que se pasó por RockBox. Aquí te lo contamos.

Cedido

5 de abril. Pecos

El dúo Pecosa anunció su regreso a los escenarios con una gira en la que pasaron por un Coliseum de A Coruña lleno el sábado 5 de abril.

5 de abril. Morgan

La banda madrileña de rock Morgan hizo parada el 5 de abril en el Teatro Colón, en su regreso a los escenarios con motivo de su cuarto trabajo de estudio titulado Hotel Morgan. Antes del concierto, hablamos con ellos.

Los miembros de Morgan durante un concierto. / LOC

10 de abril. Lenny Kravitz

El cantante estadounidense Lenny Kravitz ha anunciado nuevo tour para el año 2025 en el que hizo parada en el Coliseum de A Coruña. El Coliseum vibró con él, e incluso se pasó por la Solana.

3 de mayo. Paloma San Basilio

La cantante, una de las artistas más consolidadas y populares de la música española, actuó en la ciudad dentro de su gira 'Gracias', en la que repasa su trayectoria musical. Con más de 50 años sobre los escenarios, se trata de uno de los nombres con mayúsculas de la música española de todos los tiempos. Hablamos con ella en La Opinión.

Paloma San Basilio anuncia un concierto en A Coruña. / LOC

10 de mayo. Bad Religion

Los californianos, leyendas del punk rock, actuaron en el Coliseum de A Coruña el 10 de mayo, dentro de su gira '45 years doing what you want'.

Bad Religion sintetiza casi medio siglo de punk rock en el Coliseum de A Coruña / Casteleiro/Roller Agencia

16 de mayo. Treixadura

La histórica formación de música gallega Treixadura, reconocida en los Premios Opinión da Música de Raíz 2024 con el ‘Andaina Senlleira’, presentó en el teatro Colón su último trabajo ‘Camiño longo’.

18 de mayo. Chayanne

El puertorriqueño Chayanne regresa a España tras 14 años y pasó por el Coliseum de A Coruña el 18 de mayo.

Iago López

23 de mayo. Myke Towers

El cantante Myke Towers ha anunciado que realizará su gira europea en durante 2025, con once conciertos por toda España durante los meses de mayo y junio. A Coruña fue su única parada en Galicia.

Concierto de Myke Towers, en el Coliseum de A Coruña. / Germán Barreiros/Roller Agencia

24 de mayo. Guitarricadelafuente

El cantante Guitarricadelafuente actuó el 24 de mayo de 2025 en el Coliseum de A Coruña, en una de las "primeras paradas" de esta nueva serie de conciertos que recorrerá las principales ciudades de España.

6 de junio. Abraham Cupeiro

El músico sarriano Abraham Cupeiro ha visitado La Revuelta y tras él ha anunciado nuevo álbum y nueva gira en la que actuaría en el Teatro Colón.

7 de junio. JC Reyes

El artista sevillano de múscia urbana JC Reyes presentó su nueva gira en el Coliseum.

16 de junio. Chucho Valdés

El músico afrocubano, ganador de siete premios Grammy y seis Grammy Latino por fusionar elementos de la tradición musical cubana, el jazz, la música clásica y el rock, actuó en el teatro Colón el 16 de junio. En La Opinión hablamos con él.

20 de junio. Camela

El dúo Camela presentó en el Coliseum su espectáculo ‘+ de 30’. Tres décadas de música en el que sus fieles no fallaron.

Camela celebra sus 30 años en la música con sus fieles de A Coruña / Germán Barreiros / Roller Agencia

21 de junio. Rigoberta Bandini

La cantante Rigoberta Bandini ha anunciado su regreso a los escenarios, tras dos años de parón, con la gira 'Jesucrista Superstar', con una serie de conciertos que recorrerán buena parte de la geografía española y el Coliseum de A Coruña fue una de sus paradas.

Rigoberta Bandini, en el Coliseum / Germán Barreiros/Roller Agencia

21 de junio. Sinfónica de Galicia y Great Straits

La Orquesta Sinfónica de Galicia y la banda Great Straits se han unido para crear un espectáculo sinfónico con clásicos de Dire Straits, que se estrenará el 21 de junio de 2025 en el Palacio de la Ópera.

RAC

23 de junio. La Guardia

La emblemática banda de pop-rock español La Guardia fue la gran protagonista musical de la noche de San Juan en A Coruña. El grupo granadino actuó en la explanada de Riazor en un concierto gratuito organizado por el Concello.

24 de junio. Alan Parsons

El músico y productor británico Alan Parsons ofreció el 24 de junio un concierto en el Palacio de la Ópera. En él se arrancó a cantar la Rianxeira.

27 de junio. Trueno

El Coliseum de A Coruña acogió el único concierto en el noroeste peninsular del rapero argetino Trueno dentro de su gira El Último Baile.

5 de julio. Pablo López

A Coruña fue una de las cinco ciudades elegidas por Pablo López para presentar la gira “en formato 360 grados” que lleva por título ‘Un piano, una voz’.

Concierto de Pablo López. / LOC

9 de julio. Alanis Morissette

La artista canadiense Alanis Morissete, hizo que el Coliseum vibrara al ritmo de clásicos como ‘Hand in My Pocket’, 'Ironic' y 'You oughta to know'.

6 al 13 de julio. Atlantic Pride

Judeline, Edurne, Merche y Paula Koops actuaron en el festival Orgullo do Norte, que regresó a la ciudad para su sexta edición con el mismo espíritu inclusivo y con conciertos gratuitos para reivindicar la libertad afectiva, sexual y de identidad.

11 de julio. Miguel Bosé

Miguel Bosé ha estado en el Coliseum de A Coruña el 11 de julio en su regreso a los escenarios nacionales.

Miguel Bosé regresa al Coliseum con el 'Importante Tour' / Germán Barreiros / Roller Agencia

12 de julio. Leiva

El exvocalista de Pereza fue el primer nombre confirmado para el ciclo Coruña Sounds que regresaba un año más al Muelle de Batería.

Leiva en el Muelle de Batería de A Coruña / Germán Barreiros / Roller Agencia

13 de julio. Marc Anthony

Marc Anthony 'valió la pena' en A Coruña. El puertorriqueño, acompañado por su gran banda, superó los miedos a la lluvia con sus clásicos y consiguió electrificar a los presentes en el Muelle de Batería, pese al retraso inicial de una hora.

Marc Anthony pone a bailar a más de 12.000 personas en A Coruña / Carlos Pardellas

15 de julio. Foster the people

La banda norteamericana liderada por Mark Foster presentó en la sala Pelícano de A Coruña, dentro de la programación de O Gozo Festival, su último álbum Paradise state of mind.

Mark Foster, cantante de la banda Foster the people. / EFE

17 a 19 de julio. Son do Nordés

Luis Fonsi e Il Divo se pasaron por el auditorio del parque de Santa Margarita los días 17 y 19 respectivamente, dentro de la primera edición del ciclo Son do Nordés. La actuación de Diego 'El Cigala', prevista inicialmente en este ciclo para el 20 de julio, ha sido cancelada por los promotores tras no recibir autorización del Concello para que un espacio público como el parque de Santa Margarita acoja un espectáculo del artista condenado por violencia de género. También había sido programado un concierto de Romina y Al Bano que finalmente ha sido cancelado.

19 de julio. Arde Bogotá

La banda murciana Arde Bogotá ha anunciado seis fechas para su gira de 2025 entre las que se incluía la ciudad herculina el 19 de julio. El concierto fue en el muelle de Batería bajo una intensa lluvia que le dio un aire de epicidad.

Arde Bogotá muestra su grandeza cantando bajo la lluvia de A Coruña / Casteleiro / Roller Agencia

25 y 26 de julio. Morriña Fest

La megaestrella del reguetón Ozuna destaca entre los artistas que actuarán en la quinta edición del Morriña Fest, el viernes 25 y sábado 26 de julio. El ex de Calle 13, Residente, y Peso Pluma han cancelado su participación en el festival por su relación con el fondo inversor norteamericano KKR y su vinculación con empresas israelíes. En su lugar, ha sido confirmado Beéle y Recycled J. También actuarán Mikel Izal, GinebrasAlleh & Yorghaki, Duncan Dhu, Miss Caffeina, Alcalá Norte, Veintiuno, Michenlo y Gale.

27 de julio. Carlos Núñez

El gaiteiro Carlos Núñez ofrecerá dos conciertos el 27 de julio en el castillo de San Antón, uno a las 19.30 horas y, el otro, a las 21.30. En la gira Lugares máxicos, el músico ofrece conciertos en enclaves especialmente bonitos.

30 de julio. Kate Clover

Conocida como la nueva Blondie, Kate Clover y su banda visitan la sala Mardi Gras con el ciclo 'Elas son artistas', en su única actuación en Galicia.

31 de julio. Lionel Richie

El cantante y productor estadounidense Lionel Richi, legendaria estrella de la Motown, puso a bailar a todo el Coliseum con sus grandes éxitos.

Lionel Richie en el Coliseum / LOC

Agosto. Fiestas de María Pita

Baiuca deslumbró en A Coruña con un concierto que abrió las fiestas de María Pita. El artista gallego subió al escenario de la plaza con su propuesta de electrónica orgánica, mezcla de vanguardia y tradición.

Baiuca deslumbra en las fiestas de María Pita /

La veterana estrella galesa Bonnie Tyler actuó al día siguiente en la plaza y conquistó al público coruñés con un concierto que rebosó nostalgia y energía rockera.

La artista alicantina Marina Reche se subió al escenario de María Pita el domingo 3 ante un numeroso público que cantó sus canciones ataviado con pancartas y camisetas.

Iago López

El lunes 4 fue el turno para Los Sirex y Los Rebeldes, con un homenaje al rocknroll y canciones del pasado.

Concierto de Los Sirex en María Pita. / Casteleiro / Roller Agencia

Los40 Summer Live, con Naiara, Chema Rivas, Vicco y más artistas llegó el martes 5 a las noches de María Pita el martes 5 con los temazos del verano. La actuación incluyó un DJ set a cargo de David Álvarez.

Iago López / Roller Agencia

Tampoco defraudó el directo que ofreció Zahara el domingo 10. Llenó la plaza con un concierto eléctrico, lleno de fuerza, pero también de mimo y sentimiento.

Concierto de Zahara en las Fiestas María Pita A Coruña 2025 /

Los Satélites rindieron homenaje a Sito Sedes, el que fuera su cantante durante más de una década, como parte de la programación de las fiestas de María Pita el martes 12.

Sito Sedes, en 2019 / Víctor Echave

Uxía celebró el miércoles 13 en María Pita cuatro décadas de carrera musical , con músicos invitados como De Vacas, Rosa Cedrón, Budiño, Uxía Pedreira, Luiz Caracol, Quim Farinha, As Mosas y As Tareixas.

Uxía, 40 anos de flores que agroman en María Pita | / CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA

Coti se estrenó en el escenario María Pita el domingo 17 con un «Viva A Coruña, viva Galicia, miña terra galega». El músico argentino subió a una decena de personas del público para bailar con él.

Concierto de Coti en las Fiestas de María Pita / Iago López / Roller Agencia

La programación de carácter expandido que llegó a los barrios tuvo de protagonistas a Sés, el sábado 16 en el parque Europa, y a Tam Tam Go! el jueves 21 en O Castrillón.

RAC

Y Vega fue la encargada de cerrar las noches de María Pita con el lunes 25, agradecida por el «privilegio» de tocar en el «corazón» de la ciudad por primera vez en 16 años.

Vega cierra los conciertos de las Fiestas de A Coruña en María Pita / Casteleiro / RollerAgencia

Agosto. Noroeste Estrella Galicia

El Festival Noroeste Estrella Galicia se celebró del 6 al 9 de agosto. Luar na Lubre conmemoró su 40º aniversario con el primer concierto de la playa de Riazor el viernes 8.

Conciertos de Luar na Lubre y Carlos Ares en la arena de Riazor / Casteleiro Roller Agencia

El domingo 10 fueron The Vaccines, Guadi Galego y Siloé los encargados de cerrar el ciclo de conciertos del Noroeste 2025.

Guadi Galego, Siloé y The Vaccines deslumbran en Riazor / Casteleiro / Roller Agencia

5 y 6 de septiembre. Recorda Fest

El festival que se celebra los días 5 y 6 de septiembre en el muelle de la Batería de A Coruña contará este 2025 con artistas como Kate Ryan, Xoel López, Lori Meyers, Álvaro de Luna y Nena Daconte, entre otros. Los abonos para las dos jornadas de conciertos están disponibles en la web www.recordafest.es a 55 euros más gastos de gestión.

13 de septiembre. Pimpinela

El dúo Pimpinela presenta ante el público coruñés su espectáculo 'Noticias del amor'. El concierto será el sábado 13 de septiembre en el Palacio de la Ópera.

Pimpinela anuncia concierto en el Palacio de la Ópera. / LOC

18 y 20 de septiembre. Joaquín Sabina

El cantante Joaquín Sabina incluye A Coruña en su gira de despedida, Hola y adiós, en la que actuará en 16 ciudades españolas. La doble cita coruñesa, la única en Galicia, será el jueves 18 y el sábado 20 de septiembre de 2025 en el Coliseum.

Sabina, en el Coliseum, en julio de 2023 / LOC

19 de septiembre. Carminho

Carminho, una de las intérpretes de fado más internacionales, anuncia un concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña el próximo 19 de septiembre para presentar ‘Portuguesa’, su sexto trabajo discográfico, en el que se incluyen algunas canciones de su autoría, así como composiciones de Luisa Sobral, Joana Espadinha, Alfredo Marceneiro y Antonio Campos. Las entradas para el concierto, que forma parte del ciclo A Coruña Xperience by Caixabank, pueden adquirirse desde el miércoles 14 de mayo a precios que oscilan entre 30 y 40 euros.

26 y 27 de septiembre. Quevedo

El artista canario Quevedo actuará en el Coliseum con doble cita los días 26 y 27 de septiembre, en el marco de la gira ‘Buenas noches’ que lo llevará por diferentes ciudades de España como Madrid, Bilbao, Barcelona, Málaga y Valencia. Serán dos jornadas seguidas para presentar su espectáculo 360 tras el lleno registrado el pasado 2023.

Quevedo en concierto. / Andrés Cruz / LPR

4 de octubre. Coque Malla

El músico madrileño dará un concierto en A Coruña dentro de la gira de su 40 aniversario en la música. Será el 4 de octubre a las 20.30 horas en el Palacio de la Ópera y las entradas están a la venta desde el 6 de marzo en Ataquilla y en la taquilla de la plaza de Ourense con precios a partir de 40 euros más gastos. El recital forma parte del ciclo Concertos do Xacobeo. Más información.

Coque Malla en concierto. / Gustavo Santos

12 de octubre. Duki

El rapero argentino Duki volverá a A Coruña tras actuar en el Morriña Fest de 2022 en el Estadio de Riazor dentro de los cuatro conciertos que dará en España en el Ameri World Tour.

Concierto de Duki en Vigo en 2023 / JOSE LORES

18 de octubre. Antonio Orozco

Antonio Orozco regresa a los escenarios para celebrar los 25 años de su carrera con 'La gira de mi vida', con la que recorrerá 25 ciudades en 2025. En la ciudad herculina actuará el 18 de octubre en el Coliseum. Entradas ya a la venta en su web.

19 de octubre. Manuel Turizo

El cantante colombiano Manuel Turizo recalará en A Coruña con su gira 201 Tour 2025.

Manuel Turizo / EFE

1 de noviembre. Loquillo

El músico barcelonés ofrecerá un concierto en el Coliseum de A Coruña el 1 de noviembre. Consulta aquí más información.

Loquillo durante un concierto. / EFE

8 de noviembre. Vanesa Martín

La cantante malagueña Vanesa Martín regresa a A Coruña el 8 de noviembre para actuar en el Palacio de la Ópera dentro de su "tour 2025". Entradas a la venta desde el 12 de marzo.

16 de noviembre. Anuel AA

El cantante puertorriqueño Anuel AA actuará en A Coruña el 16 de noviembre, dentro de su gira Europe Tour 2025. El artista, considerado uno de los impulsores del reguetón y el trap latino, presentará sus temas más recientes, además de éxitos como 'Más rica que ayer', 'Secreto', 'Amanece', 'Ella quiere beber' y 'Real hasta la muerte'.

22 de noviembre. Mikel Erentxun

El Palacio de la Ópera de A Coruña acogerá el 22 de noviembre (20.30 horas) un concierto de Mikel Erentxun en el que homenajea a Duncan Dhu por su 40º aniversario. Las entradas salen a la venta el martes 1 de julio.

23 de noviembre. Ana Belén

La cantante madrileña regresa a A Coruña en su nueva gira y actuará en el Palacio de la Ópera el 23 de noviembre. Las entradas salen a la venta el 12 de diciembre de 2024 en su página web.

28 de noviembre. Fito & Fitipaldis

Los de Fito Cabrales sacarán nuevo disco este otoño, El monte de los aullidos, y visitarán A Coruña el 28 de noviembre para tocar en el Coliseum. Entradas a la venta desde el 29 de abril en Ataquilla y Ticketmaster.

12 de diciembre. Sen Senra

El artista pontevedrés Sen Senra presentará en el Coliseum su proyecto PO2054AZ, con un espectáculo que lleva por título La última misa. Las entradas pueden adquirirse en la web sensenra.com, en Ataquilla.com y en el despacho de billetes de la plaza de Ourense.

13 de diciembre. David Bisbal

El cantante almeriense David Bisbal actuará en el Coliseum de A Coruña dentro de su gira de 2025 Todo es posible en Navidad. Las entradas salen a la venta el 5 de diciembre en tienda.davidbisbal.es y en El Corte Inglés.

Concierto de David Bisbal. / Víctor Echave

13 de diciembre. Rosario Flores

La artista Rosario Flores visita el Palacio de la Ópera con su gira Universo de Ley en la que presenta su nuevo álbum y hace un repaso por sus 30 años en la música. Las entradas, a la venta en emotionalevents.es.

ADELANTO 2026

30 y 31 de enero. La M.O.D.A.

El grupo La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) empieza 2025 con fuerza con el anuncio del nuevo disco y nueva gira. El grupo procedente de Burgos hará doble parada en A Coruña, será en la sala Pelícano los días 30 y 31 de enero de 2026.

11 de abril. Celtas Cortos

El grupo vallisoletano Celtas Cortos incluye A Coruña en la gira de su 40 aniversario y tocará en el Coliseum coruñés el 11 de abril de 2026. Más información.

Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos. / PABLO ALONSO

15 y 16 de mayo. Dani Martín

Dani Martín ha sido el primero en anunciar concierto en A Coruña para el año 2026. Tendrá doble cita en el Coliseum el 15 y el 16 de mayo.