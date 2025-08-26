Si no lo leo no lo creo
Una ‘maceta’ con matojos y farola en Someso
ANTÓN PERULEIRO
La asociación vecinal Sector 7 emplea su cuenta de X, antes Twitter, para denunciar los problemas de la zona de Someso, y emplea como arma el recurso a la ironía. Este lunes publicó una fotografía de una de las farolas del barrio, cuyo pie está ocupado por unos matojos. «Nos encantan las macetas de nuestro barrio, con clase, estilo, modernas y súper cuidadas», afirman los vecinos, añadiendo el tag de #DesbrozaTiSeQueres. Aquí es difícil posicionarse: por una parte los residentes tienen el mismo derecho a que se cuiden sus zonas públicas que los habitantes del resto de barrios, por otra parte tenemos a una planta emprendedora que ha sabido encontrar un nicho de mercado y a la que ahora quieren cortar por la mitad.
- Vega: «Me fui con dieciocho años de casa y encontré en A Coruña un hogar»
- Cambia el tiempo en A Coruña
- La segunda gran carrera urbanística del siglo XXI en A Coruña: 12.000 pisos más
- Cinco sitios de A Coruña para tomarse un pincho de callos gratuito
- Así se verá el nuevo barrio de Monte Mero desde diferentes puntos de A Coruña
- Fallece en A Coruña el empresario Ángel Jove Capellán
- La ‘pulpeira’ de A Coruña que convirtió a sus clientes en familia
- La obra nueva en A Coruña pisa el acelerador