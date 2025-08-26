Una ‘maceta’ con matojos y farola en Someso

La asociación vecinal Sector 7 emplea su cuenta de X, antes Twitter, para denunciar los problemas de la zona de Someso, y emplea como arma el recurso a la ironía. Este lunes publicó una fotografía de una de las farolas del barrio, cuyo pie está ocupado por unos matojos. «Nos encantan las macetas de nuestro barrio, con clase, estilo, modernas y súper cuidadas», afirman los vecinos, añadiendo el tag de #DesbrozaTiSeQueres. Aquí es difícil posicionarse: por una parte los residentes tienen el mismo derecho a que se cuiden sus zonas públicas que los habitantes del resto de barrios, por otra parte tenemos a una planta emprendedora que ha sabido encontrar un nicho de mercado y a la que ahora quieren cortar por la mitad.