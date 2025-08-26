El barrio de Novo Mesoiro, insertado en el límite entre la trama urbana y los reductos rurales de la ciudad, es una zona especialmente sensible en el caso de desatarse incendios forestales. Prueba de ello es el fuego que obligó a movilizar a los Bomberos la semana pasada cerca de la Cantera de O Moucho, limítrofe con el barrio.

Novo Mesoiro, en alerta por fincas sin limpiar tras el fuego de los últimos días

El suceso quedó en un susto, pero despertó la intranquilidad de los vecinos, que alertan de la maleza descuidada y sin limpiar de la zona como un factor de riesgo para futuros incidentes. «Hay zonas de hierba seca a medio metro de altura cerca de viviendas. Vinieron a cortar hace dos semanas y se fueron con el trabajo hecho a medias por avistamiento de velutina. Si hay un incendio en el monte, es lo único que lo separa de las casas» , alerta el presidente vecinal de Novo Mesoiro, Víctor Lamela.

Para los vecinos, la maleza sin cortar «puede convertirse en una antorcha a las puertas de nuestras casas». Los residentes aseguran vienen pidiendo al Concello que se limpien las fincas de forma reiterada. La última vez, hace solo dos semanas, cuando, denuncian, el trabajo quedó incompleto. «No es solo dejadez, es poner en riesgo nuestras casas», alertan. El presidente vecinal añade que la limpieza se efectúa cada seis meses, en lugar de cada dos, tal y como estipula el contrato. La maleza, detallan, no es el único problema que aqueja la zona estos días: los residentes advierten de la presencia de camiones de que descargan «toneladas» de basura y residuos de obra en el barrio «como si esto fuera el punto limpio». Unos deshechos que «ya empiezan a acumularse» y que, anticipan los vecinos, «irán a más si no se limpian». Además de la limpieza de las fincas y la retirada de los escombros, demandan un mantenimiento periódico de la zona, sanciones ejemplares a quienes vierten residuos y recuperación ambiental de las zonas quemadas. «Decimos basta. Los montes no son un vertedero, son nuestro hogar», zanjan.

Suscríbete para seguir leyendo