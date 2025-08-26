Una parte de los Cantones Cines de A Coruña se transformará en oficinas

El Concello de A Coruña ha concedido la licencia para la implantación de actividad de oficinas en una parte del local que hace unos años estaba ocupado por los multicines de los Cantones. La autorización afecta a una zona concreta del espacio, situada a la derecha de las taquillas.

Desde el propio cine señalan que esta parte llevaba tiempo sin uso y que ahora se alquilarán a particulares o empresas, pero por el momento desconocen mucho más sobre el uso de este futuro espacio.

Con este paso, el inmueble seguirá diversificando su uso en un enclave estratégico en una zona céntrica de la ciudad. El espacio, que en su momento fue un centro comercial, ha pasado a alojar locales de ocio nocturno como Pelícano o la Sala Inn, y un hub digital llamado Hi (Human Intelligence Hub), que ofrece soluciones efectivas a las empresas digitales.

Los Cantones Cines continúan resistiendo el paso del tiempo y los cambios en el antiguo centro comercial. Aunque en su momento llegaron a tener once salas, ahora mantienen siete y según confirman desde el propio cine, su actividad "no corre peligro", a pesar de los cambios que se suceden en el lugar.

Este mismo año, el director Oliver Laxe eligió este cine para hacer el estreno en Galicia de su última película, Sirat, ya que Cantones Cines había sido la sala que vendió más entradas de O que arde, la anterior película del cineasta. Laxe acudió al estreno para presentar la cinta en una sala repleta en la que estaban sus padres.