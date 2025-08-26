La Policía Local de A Coruña desaloja las playas por las mareas vivas
La Policía Local de A Coruña desalojó los arenales de A Coruña a media tarde de este martes debido al peligro que suponían para los bañistas las mareas vivas que, sobrepasando los límites habituales, invadieron la arena. Los agentes evacuaron a decenas de bañistas que habían acudido a disfrutar del día, si bien en torno a las 20.30 horas algunos vecinos ya habían empezado a volver a los arenales.
