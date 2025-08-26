El PP pide actuar por la «droga y peleas» en los narcopisos

El grupo municipal del PP ha presentado una batería de preguntas escritas al Gobierno local por las «quejas trasladadas por vecinos de diversos barrios» sobre la falta de medidas del Ayuntamiento ante los problemas derivados de los narcopisos. El portavoz municipal, Miguel Lorenzo, denuncia que se trafica en inmuebles de las calles Laracha, Vizcaya, Ramón Cabanillas y varios de O Castrillón, y que estos pisos «originan peleas constantes, trasiego de personas ajenas a los edificios, presencia de suciedad y daños materiales en zonas comunes».

Siempre según Lorenzo, en los últimos años se han dado casos de ocupas de viviendas y locales que «han causado estragos en el vecindario y hasta que no ha habido incidentes graves, el Gobierno municipal no ha tomado medidas». Su grupo reclama una actuación «contundente» y coordinada entre fuerzas de seguridad «para acabar con los problemas que acarrean estos narcopisos».

Para Lorenzo, la solución p asa por «presencia policial en la calle, recuperando la Policía de Barrio; formalizar protocolos de coordinación entre Municipal y Nacional; incrementar las plantillas de ambos cuerpos y determinar las necesidades por zonas». También afirma que desde que la alcaldesa Inés Rey llegó a su puesto, en 2019, ha habido un importante incremento de los delitos en la ciudad.