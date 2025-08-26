Las propuestas de A Coruña para mitigar el ruido del tráfico: ampliar zonas 30 y más badenes

El Plan de Acción contra el Ruido del Ayuntamiento de A Coruña afronta su cuarta fase con el objetivo de seguir reduciendo las molestias a los vecinos. Según el estudio municipal, el tráfico rodado «es, con gran diferencia, la principal fuente de ruido» en la ciudad, de ahí que sea necesario aplicar varias medidas para mitigarlo, como la reducción de la velocidad en determinadas zonas o la instalación de badenes. También se prevé la colocación de señales interactivas o la renovación de calzadas.

Hay cinco zonas que acumulan el 32,5% de toda la afección del municipio en horario de noche. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para proteger la salud durante el descanso nocturno, los niveles de ruido deberían estar por debajo de 40 decibelios en dormitorios. El estudio del Concello señala que hay varios puntos de la ciudad que registran 50 o más. El foco se pone sobre la plaza de Galicia, la ronda de Outeiro —a la altura del número 3 y 4—, Alfonso Molina y la AC-12, aunque también se detecta un grado de afección medio en el número 2 de la avenida de Fisterra, en la ronda de Nelle y al inicio de la ronda de Outeiro.

Para mitigar el ruido en estos puntos, el Concello apuesta por reducir la velocidad. A Coruña ya tiene varias calles limitadas a 30, como Juan Flórez, pero se plantea ampliar esta medida a más vías. El objetivo es «reducir las emisiones tanto medioambientales como de ruido, a la vez que se hace una ciudad más habitable». Como esta limitación no se puede llevar a cabo en todos los lugares, ya que determinadas avenidas no pueden ser reducidas a velocidades tan bajas, sí podría haber «situaciones intermedias», como detalla el Concello en el plan, en el que también apunta que «se puede optar por peatonalizar o restringir la circulación nocturna por determinadas calles, con el fin de asegurar el descanso en las zonas afectadas». También se podría restringir la circulación de tráfico pesado, algo que ya se hace en algunos puntos. La zona 30 se aplicaría a a plaza de Galicia, AC-12, ronda de Outeiro, Alfonso Molina y ronda de Nelle.

Los badenes son otra alternativa para reducir la velocidad. «En diferentes lugares se están utilizando con éxito los denominados cojines berlineses, recomendados especialmente para áreas residenciales o zonas escolares», recoge el estudio. Este elemento consiste en una elevación, generalmente de caucho, que se coloca en un sector central de la calzada de manera que interfiera con el paso de turismos pero no con aquellos de mayor batalla, tales como autobuses o ambulancias, permitiendo a estos circular con normalidad.

Sin embargo, estas medidas no se pueden ejecutar en todos los puntos de la ciudad. Por ello, el Concello propone hacer cambios en algunos asfaltos para minimizar el ruido e instalar señales interactivas para concienciar a los conductores.

Otra medida que ya se utiliza en diferentes ciudades de España es el remplazo de intersecciones por rotondas. En este apartado se incluye la conversión de determinadas vías rápidas en calles más urbanas con el tráfico y la velocidad más controlada.

El Ayuntamiento defiende que, «según estudios de campo realizados sobre más de 4000 vehículos, la reducción de la velocidad lleva consigo una reducción del ruido generado». Así, las medidas descritas no son excluyentes entre sí, sino que todas ellas se pueden plantear en todas las zonas de actuación, solo que cada una tendrá un grado de efectividad y viabilidad diferente. A largo plazo, además, apuesta por el uso del transporte público y la bicicleta.

Con las medidas correctoras propuestas en este Plan de Acción contra el ruido se reduce de forma global «en un 13,6% la población expuesta a una probabilidad de desarrollar alteraciones graves del sueño» y «en un 4,8% la población expuesta a una probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas isquémicas y molestias intensas».

Zonas tranquilas

En esta cuarta fase del mapa de ruido de A Coruña se propone una actualización de la Zonificación Acústica del municipio con la inclusión de unas Zonas Tranquilas. Se refiere a Bens, el monte de San Pedro, Feáns, A Zapateira, castro de Elviña, As Xubias, A Pasaxe y una zona entre Vío y Agrela.

Aunque no es una medida correctora en sí, ya que no se actúa en la disminución de los niveles de ruido existentes, el Concello apunta que se «podría considerar una medida preventiva, pues con ello se persigue mantener en estas zonas unos niveles de ruido bajos y buena calidad acústica».

