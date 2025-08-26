Estos son los plazos para que los vecinos disfruten del parque del Observatorio

Las obras para la apertura del parque del Observatorio, una de las principales demandas vecinales del barrio coruñés de Agra do Orzán, han dado este lunes un primer paso visible con la instalación de las casetas de obra en el interior del recinto. A lo largo de esta semana está previsto que comiencen los trabajos de demolición de los muros que delimitan el espacio.

La actuación supone el arranque efectivo de la primera fase de un proceso urbanístico que se ha prolongado durante décadas. Los vecinos del Agra han reclamado reiteradamente la apertura de este espacio, ocupado hasta ahora por instalaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y protegido por un muro que impedía el acceso.

El Estado autorizó en el mes de junio la cesión demanial de los terrenos, desbloqueando una situación que se había retrasado dos años pese a los protocolos firmados en 2023. Además de los 5.000 metros cuadrados cedidos por la Aemet, el proyecto se ampliará con la incorporación del solar de las antiguas Adoratrices, de unos 3.000 metros cuadrados.

La actuación comienza con la construcción de nuevos cierres perimetrales alrededor de las instalaciones de la Aemet, con el fin de garantizar su seguridad y funcionamiento. Una vez completada esa tarea, se procederá a la demolición de los muros bordean las calles Canceliña y Gregorio Hernández, que hasta ahora mantenían cerrado el parque.

El derribo ha sido adjudicado a la empresa Obras Ramón Cotelo, única compañía que se presentó al concurso convocado por el Concello, con una oferta de 59.000 euros (IVA aparte) y una rebaja del 8% respecto al precio de salida. La firma incluyó, además, mejoras como la ampliación del plazo de garantías de las obras.

El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, señaló en declaraciones a Radio Coruña, que se ha preparado para que sea «rápido y ágil», y que la previsión es que esta primera fase finalice antes de 2025. Una segunda fase, que se abordará en 2026, incluirá la definición del mobiliario urbano y los elementos de diseño necesario para consolidar la futura zona verde. La previsión es que los vecinos puedan disfrutar del espacio el próximo año.

Los trabajos de demolición afectarán sobre todo a las calles Canceliña y Gregorio Hernández, con algunas incidencias menores en la calle Páramo. El Concello no prevé grandes alteraciones en la movilidad, aunque Lage Tuñas reconoce que «toda obra conlleva molestias temporales para los residentes».

Una demanda histórica

La apertura del Observatorio es una vieja reclamación del movimiento vecinal del Agra do Orzán, un barrio con una de las mayores densidades de población de Galicia y de Europa. La falta de espacios de zonas verdes ha motivado múltiples protestas y mociones plenarias en los últimos años.

En el pleno de julio, el BNG volvió a exigir al Gobierno local que cumpliese con lo prometido y derribase los muros antes de fin de año. La edil Mercedes Queixas calificó de «reiterado incumplimiento» el retraso acumulado y recordó que la actuación estaba incluida en los pactos de investidura de 2019 y 2023. También el PP incidió en que, pese a las promesas realizadas desde hace más de seis años, «a día de hoy no hay ningún parque». El portavoz popular, Roberto García, reclamó el cumplimiento de otras actuaciones pendientes como el Parque do Vixía o la base náutica de Oza.

Por su parte, Lage Tuñas reconoció en el pleno que la presión vecinal ha sido clave para mantener la apertura del Observatorio en la agenda política. Subrayó además que ejecutivos anteriores, tanto del PP como de la Marea Atlántica, también habían anunciado su apertura sin lograr la concesión de los terrenos.