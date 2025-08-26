Zara lanza una nueva colección de A Coruña con inspiración universitaria

Zara ha lanzado una colección cápsula muy especial con motivo de su 50 aniversario. La firma de Inditex recupera la estética universitaria clásica y rinde homenaje a sus orígenes con prendas que lucen el nombre de A Coruña, la ciudad donde abrió su primera tienda en 1975. Sudaderas, camisetas, chaquetas y accesorios se convierten en piezas de colección para clientes y amantes de la marca.

La nueva línea, disponible en su web en la sección The Gift Shop, destaca por sus diseños en tonos burdeos, beige y rosa, con tipografía de estilo universitario americano y el escudo conmemorativo de Zara A Coruña. Entre las prendas más destacadas se encuentran sudaderas con capucha, camisetas básicas, cazadoras de piel y gorras, todas con un aire retro que conecta moda y tradición. El escudo se inspira en el de la propia ciudad, con la Torre de Hércules, la corona y cuatro de las siete conchas del oficial. Solo falta Xerión.

Algunas prendas de la colección / Zara

Este lanzamiento supone un guiño directo a los orígenes de Zara en Galicia y refuerza su identidad como marca global con raíces locales. La estética college llega tanto en tallas de adulto como para niños, permitiendo vestir conjuntos coordinados en familia. Además, los diseños mantienen la línea minimalista y atemporal que caracteriza a la enseña de Inditex.

La colección ya está disponible en la web oficial de Zara. Con esta edición limitada, la firma no solo celebra medio siglo de historia, sino que también pone en valor su vínculo con A Coruña, ciudad que vio nacer al gigante de la moda. Una oportunidad única para quienes buscan prendas icónicas que combinan nostalgia, tendencia y orgullo local.