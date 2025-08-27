Arrancan las obras para mejorar la accesibilidad entre Alfonso Molina y Linares Rivas
El Ayuntamiento de A Coruña invierte más de 150.000 euros en mejorar la accesibilidad en el tramo de Alfonso Molina que confluye en la avenida Linares Rivas, una intervención que se centrará, muy específicamente, en el itinerario peatonal que conecta las calles Fernández Latorre, José Cornide y Ramón de la Sagra.
Las obras de reurbanización de uno de los pasos semafóricos más transitados de la zona comenzaron este miércoles y supondrán la renovación de los colectores pertenecientes a la red municipal de saneamiento y, posteriormente, tras la instalación de las tuberías, la colocación de un nuevo pavimento en las aceras, más moderno, con materiales más resistentes que los actuales y baldosas diferenciadas para facilitar el tránsito de las personas con movilidad o visibilidad reducida.
El Concello aprovechará esta intervención para sustituir los bolardos que hay en esta parte de la avenida en sentido de entrada a la ciudad. En su lugar, habilitará un parterre ajardinado.
