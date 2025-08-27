«Al Barrio de las Flores lo define el rock»

El Barrio de las Flores se prepara para acoger otra edición del Flores Rock, que tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre en la plaza del Sol Naciente, alargándose hasta el día siete con O Mercado do Flores. El festival estará cargado de música rock, talleres para los más pequeños y diversos puestos.

El Flores Rock es el único festival de barrio y promovido por los vecinos de toda la ciudad, al principio se concibió como una muestra pequeña que formaba parte del programa de las fiestas. «A los tres años creamos la marca con un poquito más de marketing y con el nombre Flores Rock, dedicándole así más presupuesto dentro del programa», indica el secretario y tesorero de la Asociación Vecinal del Barrio de las Flores, David Pujades.

El festival se centra en la música rock debido a que sus organizadores sentían que había poca oferta de este estilo musical. «El barrio es bastante rockero, el círculo que no rodea es de un barrio que sigue este tipo de género, nos define bastante el rock», dice Pujades.

Con el paso de los años y de las ediciones el Flores Rock ha ido creciendo hasta convertirse en una fecha marcada en el calendario para los amantes de este estilo musical. «Pasamos de ser un festival humilde a ser algo que llama a las masas. Cada año damos un pasito para adelante, pero creemos que repetir lo de este año va a ser imposible, ya que es un gran cartel y también surgieron gastos imprevistos», señala. El Concello colabora con el festival pero gran parte de la inversión la llevan ellos como asociación vendiendo camisetas, chapas y pulseras que vayan acorde con la temática del festival.

Con el crecimiento de este la plaza del Sol Naciente necesita ampliarse. «Hasta ahora la plaza siempre llegó, es pequeña pero cómoda porque está inclinada y tiene distintos apartados. Mientras se pueda seguiremos en la plaza, aunque estamos intentando coger una zona un poquito más para arriba», explica Pujades. El conjunto de artistas que tienen para esta edición está a la altura de los grandes festivales del entorno. «El cartel que tenemos este año podría ser de pago, podría costar 60 o 70 euros comparándolo con otros festivales de Galicia. Yo creo que para A Coruña es un privilegio y para el barrio aún más», comenta Pujades.

La organización se pone en contacto a través del correo electrónico o de las redes sociales de los distintos grupos. «Como ya llevamos hablando con algunas bandas cuatro o cinco años al final ya sabes quienes son e incluso tienes una pequeña amistad», indica Pujades.

En la organización se juntan tres generaciones del Barrio de las Flores. «La quinta de mi padre hace el catering de los artistas o ayudan a colocar las vallas, los chavales colocan los carteles o hay gente que lleva la mesa del merchandising. Al final todo el mundo colabora un poco», explica Pujades. Esta colaboración vecinal da lugar a una unión de barrio. «Cuando hacemos este tipo de eventos como las hogueras de San Juan se acerca todo el mundo y se crea una gran alianza y orgullo de ser del barrio», señala.

Para los más pequeños está programado el Flores Kids, donde intentan educar a la juventud y a los niños y niñas en el género musical del rock. «Va ha haber unos talleres de pulseras y también se les va a peinar y poner plantillas de tatuajes siguiendo una temática rockera», explica. También hay un taller musical que cuenta con músicos que les enseñan y preparan para hacer una pequeña actuación.

La marca del Flores Rock se junta con O Mercado do Flores. «Aprovechando la logística que tenemos en el parque creamos ese mercado», señala Pujades. En el también hay música que se centra en diversos estilos. «Al ampliarlo un día más también es una forma de generar más fondos para los años siguientes», indica. En el mercado habrá más de 50 puestos de artesanía y food trucks.