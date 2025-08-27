BiciCoruña suma tres nuevas redes y alcanza las 55 operativas en la ciudad
Una de ellas funciona con suministro de energía solar
El servicio municipal de bicicletas BiciCoruña cuenta desde hoy con tres nuevas bases en funcionamiento, situadas en O Martinete y en el barrio de Novo Mesoiro. Con estas incorporaciones, la red alcanzar un total de 55 estaciones activas en distintos puntos de la ciudad.
La nueva base de O Martinete está ubicada en la calle Manuel Ferrol, junto a la urbanización de O Birloque, y funciona con suministro de energía solar. A ella suman otras dos estaciones en Novo Mesoiro, en la avenida principal del barrio y en la calle Fragas do Eume, ambas con conexión eléctrica.
La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, recordó que la instalación de O Martinete se suma a las que se pusieron la semana pasada en el parque de Vioño y en la ronda de Monte Alto, también con energía solar, así la a la base de Lonzas, activada recientemente.
El Concello prevé continuar con la expansión del servicio en las próximas semanas. Las siguientes estaciones en entrar en funcionamiento estará situadas en la zona del parque de Bens y en la calle Rafael Dieste, en las inmediaciones de Monelos.
- Vega: «Me fui con dieciocho años de casa y encontré en A Coruña un hogar»
- Cambia el tiempo en A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña exige llegar a 100.000 metros en el parque de Monte Mero
- Negocios de A Coruña que resisten sin tarjeta: «Siempre hay que llevar un billete en la funda del móvil»
- La ‘pulpeira’ de A Coruña que convirtió a sus clientes en familia
- La obra nueva en A Coruña pisa el acelerador
- El Concello de A Coruña tramita las tres grandes torres de Metrovacesa en Visma
- Zara reinterpreta el escudo de A Coruña y rinde homenaje a Monte Alto en una nueva colección para todo el mundo