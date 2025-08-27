"Si llego a cruzar un segundo más tarde, me atropella": los testigos del atropello múltiple de Juana de Vega

El atropello múltiple que dejó seis heridos este mediodía en la calle Juana de Vega a la altura del cruce con la calle Compostela y los Jardines de Méndez Núñez, fue presenciado por múltiples personas, que vieron cómo el autor, un hombre que conducía un coche, atravesaba la multitud que cruzaba el paso de cebra con el semáforo en verde. “Casi me coge”, señalaba un testigo que estaba en el lugar, que afirma que el autor del atropello tenía el coche parado y aceleró, pasando entre la gente. Otras personas señalan que no estaba parado, sino que venía conduciendo por Juana de Vega o salía del párquing, pero varios de los presentes coinciden en que parece que aumentó la velocidad al llegar al cruce, y una mujer que estaba en la puerta de una tienda cercana indica que, aunque no vio al coche llegar, “escuché un ruido como si aceleraba, miré y vi los cuerpos volando”.

Otro hombre que presenció los hechos señala que atravesó la multitud con el coche antes de detenerlo, ya pasado el paso de cebra. Este testigo afirma que acudió junto con varias personas para retenerlo y pedirle que se sentase en el suelo, e indica que el hombre hablaba como si tuviese algún problema mental y afirmaba que el coche “estaba teledirigido” o controlado "desde Quiroga".

"Me pasó el coche justo por al lado, si llego a cruzar un segundo más tarde, me atropella", decía una mujer que todavía temblaba con el susto en el cuerpo. Esta testigo recuerda que el semáforo estaba en verde y señala que el conductor "aceleró" al pasar por el paso de cebra.

Un testigo añadía el dato de que a los peatones aún le quedaban unos "20 o 30 segundos para cruzar", según lo que indicaba el semáforo. "El conductor aceleró y no me dio la sensación de que fuera por error, porque siguió acelerando y no frenó", opinaba. El hombre también estuvo a punto de ser atropellado: "me pasó por al lado", comenta.

Un grupo de personas que vieron el accidente desde la acera, hablaban de las personas que fueron atropelladas: "La peor parte se la llevó un hombre que se estampó contra el limpiaparabrisas". El cristal delantero del coche quedó completamente destrozado.