El Concello de A Coruña licita el nuevo tramo de la ronda peatonal en Sagrada Familia

La Junta de Gobierno local ha licitado el nuevo tramo de la ronda peatonal entre las calles Sagrada Familia y Antonio Carballo. Según explicó el concejal de Economía, José Manuel Lage, ha explicado que la obra, con un presupuesto de un poco más de un millón de euros, busca "prolongar la ronda y conectarla con el Agra, finalizando en el futuro parque del Observatorio".

También salen a concurso las obras de la segunda fase de actuaciones de rehabilitación de viviendas del grupo María Pita, en Labañou. Con esta actuación se pretende mejorar la movilidad peatonal y la accesibilidad universal a las viviendas, así como habilitar nuevos espacios de ocio y más áreas verdes.

Además, el Concello ha adjudicado las obras de renovación y reparación de la pasarela peatonal que conecta la estación de bus y la de tren. Los trabajos, con un presupuesto de un millón de euros, contemplan la instalación de una pasarela provisional durante la renovación de la existente.