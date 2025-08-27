El Concello mejora dos paradas de bus en Labañou
La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, supervisó este martes los trabajos realizados por el Concello en las paradas de bus de la avenida de Gran Canaria y la calle Honduras, ambas en Labañou, para mejorar la seguridad y accesibilidad. Estuvo acompañada por la presidenta de la asociación vecinal, Felisa Pérez, que agradeció la inversión, y también visitó las obras de peatonalización en la zona de la plaza de la Tolerancia, donde ya se ven los nuevos árboles que se están plantando.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vega: «Me fui con dieciocho años de casa y encontré en A Coruña un hogar»
- Cambia el tiempo en A Coruña
- La segunda gran carrera urbanística del siglo XXI en A Coruña: 12.000 pisos más
- Cinco sitios de A Coruña para tomarse un pincho de callos gratuito
- El Ayuntamiento de A Coruña exige llegar a 100.000 metros en el parque de Monte Mero
- Fallece en A Coruña el empresario Ángel Jove Capellán
- La ‘pulpeira’ de A Coruña que convirtió a sus clientes en familia
- La obra nueva en A Coruña pisa el acelerador