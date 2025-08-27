El Concello mejora dos paradas de bus en Labañou

El Concello mejora dos paradas de bus en Labañou | LA OPINIÓN

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, supervisó este martes los trabajos realizados por el Concello en las paradas de bus de la avenida de Gran Canaria y la calle Honduras, ambas en Labañou, para mejorar la seguridad y accesibilidad. Estuvo acompañada por la presidenta de la asociación vecinal, Felisa Pérez, que agradeció la inversión, y también visitó las obras de peatonalización en la zona de la plaza de la Tolerancia, donde ya se ven los nuevos árboles que se están plantando.

