Las entradas para el concierto de Café Quijano en A Coruña salen a la venta este jueves

Las entradas para el concierto de Café Quijano en A Coruña saldrán a la venta este jueves 28 de agosto a partir de las 11:00 horas. Falta medio año para la cita --el concierto es el 28 de febrero de 2026 en el Palacio de la Ópera-- pero las localidades se podrán adquirir ya con seis meses de antelación. Se pondrán a la venta en Ataquilla.com y en la taquilla de la plaza de Ourense.

Los precios de las entradas para ver al trío de hermanos en A Coruña oscilan entre los 35 y los 48 euros más gastos de gestión. El concierto de Café Quijano en A Coruña forma parte e su gira Miami 1990, organizado por Cávea Producciones.

'MIAMI 1990', EL TOUR 2026 DE CAFÉ QUIJANO

Miami 1990 es el nombre de la gira de Café Quijano que traerá a los tres hermanos hasta A Coruña. Según destaca la productora, el repertorio de esta ruta propone "un paseo por recuerdos que señalaron el punto de partida del viaje más increíble de tres hermanos, la aventura de Café Quijano". Canciones como La Taberna del buda (2001) convivirán con una selección de "historias contadas y cantadas" en su último álbum Manhattan (2021).

"El espectáculo no está solo en lo que cantan sino, también, en lo que cuentan", destaca la productora en la promoción de este concierto, y añade que "sus canciones son cortometrajes que se entrelazan con la intrahistoria narrada entre canción y canción".

Pop, rock y bolero cohabitan sobre el escenario en la gira de los Café Quijano, que con su trilogía Orígenes: el bolero acumularon en los Latin Grammy varias nominaciones --"Grabación del Año"; "Älbum del año", "Mejor álbum de pop tradicional" y "Productor del año"--, según recuerda la promotora del concierto en A Coruña.