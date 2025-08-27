Finaliza la excavación de los tres túneles que darán acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña

Los tres túneles que darán acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña han completado su trazado con la finalización este miércoles de la excavación en mina del túnel 3, de 685 metros, en dirección a Santiago de Compostela, según indica la Autoridad Portuaria. El túnel 2 fue calado el 4 de diciembre, mientras que la excavación del túnel 1, con 3.739 metros de longitud, se completó en febrero de este año y en la actualidad se llevan a cabo los trabajos de revestimiento. El túnel 3 completa la bifurcación en ‘Y’ del túnel 1 gracias a una estructura denominada caverna de bifurcación, de 25 metros de ancho y 11 de alto en su punto máximo, que permite la conexión entre ambos túneles. El túnel 2, que completó su revestimiento el pasado julio, se utiliza ahora como vial interno para el transporte de materiales excedentes hacia el puerto exterior. Los trabajos para habilitar la plataforma de conexión con el Eje Atlántico continúan desarrollándose en la actualidad .

Está previsto que las obras del acceso ferroviario a punta Langosteira, financiadas con fondos europeos Next Generation, concluyan en 2026 y esté operativo en 2027. La nueva infraestructura se incorporará a la red ferroviaria y será la Autoridad Portuaria quien asuma su titularidad y gestión. Según el acuerdo entre el Mitma, Adif, Puertos del Estado y la Autidad Portuaria, Adif ejecuta las obras con la Autoridad Portuaria de A Coruña como entidad promotora.