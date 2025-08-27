Las fincas del Concello de A Coruña en Monte Mero: unos 90.000 metros que no venderá

El Concello es un gran propietario de terrenos en Monte Mero, la futura promoción en la que la Xunta quiere construir más de 4.000 viviendas entre Xuxán, Alfonso Molina, la Ciudad de las TIC y Pedralonga. Según el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, «aún no tenemos el cálculo definitivo», pero se estima que posee unos 50.000 metros cuadrados, una octava parte del ámbito. A esto hay que añadir el aprovechamiento que el resto de promotores tendrán que cederle por ley, añade Díaz Gallego, y, según las normas que rigen para esta parcela, esto equivale a que puede construir cerca de 90.000 metros de edificaciones (o 900 viviendas, si toda la superficie fuese residencial). Y «no vamos a vender» ningún terreno, asegura el edil, sino «conservarlo» para promover vivienda pública.

Díaz Gallego apuesta por que el Ayuntamiento sea «promotor» en el barrio, aunque indica que se manejan distintas «posibilidades». Una es la «promoción directa», esto es, que el Concello construya por sí mismo viviendas municipales, con fondos propios o ayudas de otras administraciones. Es lo que está haciendo actualmente en Xuxán, donde promueve un bloque de 50 pisos que tiene que construir como parte del acuerdo para no pagar las indemnizaciones por la licencia ilegal del edificio Fenosa.

Otra opción es realizar «cesiones» bien a otras administraciones, bien a cooperativas, para que estas promuevan vivienda social, algo de lo que también hay precedentes. Este año, el Ayuntamiento cedió parcelas en Rey Abdullah, Os Rosales y Pedro Fernández al Gobierno gallego, para que este, con más presupuesto, edifique pisos públicos.

Según los planes de la Xunta, en la promoción de Monte Mero, que obligará a derribar decenas de viviendas ya existentes, se construirán 771 viviendas libres y 3.254 de protección, bien promovidas por las administraciones o por entidades privadas. Son 4.025 viviendas, algo menos que las 4.310 que el Gobierno gallego estimó originalmente. Hace meses, antes de que se hiciese pública la rebaja, la previsión era que la Xunta crease 900 viviendas públicas directamente y que otros 2.500 fuesen «construidas por promotores privados y cooperativas» pero vendidas o alquiladas con precios máximos establecidos por el Gobierno gallego.

«Respetamos el plan general»

Pero los números todavía podrán variar, pues al proyecto todavía le quedan años de tramitación y la Xunta cuenta con empezar a preparar los terrenos en 2028. Ha contratado la redacción de un Plan de Interés Autonómico (PIA) que le permitirá modificar la normativa urbanística y ha presentado el proyecto al trámite de autorización ambiental.

El Ayuntamiento ha reclamado a la Xunta que dé la «mejor solución» para los vecinos de la zona, además de pedir que se eliminen dos parcelas reservadas para usos terciarios (establecimientos y oficinas) y se repartan los locales comerciales por las zonas residenciales. Según explica Díaz Gallego, el Concello también reclama que el parque previsto hacia la zona de Pedralonga, de más de 90.000 metros cuadrados, llegue a los 100.000. La Xunta indica que el proyecto «fue consultado con el Concello» y respeta el Plan General de Ordenación Municipal, además de matizar que «en todo caso, en este momento se está en una fase inicial de tramitación».