La Guardia Civil encuentra una instalación irregular de gasóleo para un evento en los muelles de A Coruña

La Guardia Civil ha localizado una instalación irregular de suministro de combustible y ha decomisado 2.000 litros de gasóleo tipo B, bonificado, durante la celebración de un evento en el puerto de A Coruña, según ha informado este miércoles el instituto armado en un comunicado en el que explica que los hechos ocurrieron cuando efectivos del Destacamento Fiscal y Fronteras del Puerto de A Coruña que se encontraban realizando un servicio propio de la especialidad, localizaron dicha instalación en el Muelle de la Batería.

Los agentes comprobaron que los dos depósitos de la instalación, ambos con una capacidad de 1.000 litros, contenían gasóleo bonificado tipo B. Este combustible era utilizado por la empresa encargada de la gestión del evento para suministrar dicho gasóleo a los generadores de diferentes puestos y a dos vehículos especiales matriculados, utilizados para la carga y descarga del material, usos que --según la Guardia Civil-- no están autorizados con este tipo de combustible.

La Guardia Civil decomisó el combustible e instruyó las correspondientes denuncias por supuestas infracciones a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales y a la Ley 21/1992 de Industria.

El combustible incautado ya está a disposición del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña.