¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 27 de agosto
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Libros antiguos y para todos los bolsillos
10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00 horas | La Feira do Libro Antigo celebra sus últimos días en la ciudad, con una amplia oferta de literatura asequible.
Jardines de Méndez Núñez
Ocasión para comprar artesanía de todo tipo
11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas | La feria Mostrart, que permanecerá abierta hasta este domingo, celebra su 41ª edición en la ciudad, y unos 60 talleres de artesanía de todo tipo pasarán por sus puestos a lo largo del mes.
Jardines de Méndez Núñez
Los secretos de las geishas y los samuráis
11.00 a 15.00 y 17.00 a 21.00 horas | Arte e guerra explica el antiguo Japón a través de una amplia variedad de piezas de la época, desde armas a grabados.
Fundación Luis Seoane / San Francisco, 27
Pase de ‘Caderno de Cores e Cancións’
19.30 horas | Magín Blanco propone un concierto participativo dirigido a los más pequeños como parte del ciclo Cascarillarte, una iniciativa que forma parte de las fiestas de María Pita.
Parque de Vioño
Concierto del trío Nani García con Ton Risco
21.30 horas | La entrada para ver este concierto, que combina piano, contrabajo y batería, cuesta diez euros, y hay un segundo pase a las 23.00 horas.
Jazz Filloa / Ciega, s/n
