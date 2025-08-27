Lage avisa de que «hay margen de crecimiento» en la tasa turística

El Concello y la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco) se reúnen este jueves para abordar la implantación de la tasa turística, aprobada en pleno. La previsión era que entrase en vigor en septiembre, pero todavía se desconoce qué día. Preguntado sobre este asunto, el concejal de Economía, José Manuel Lage, expuso que su aplicación se hará «paso a paso, respetando los tiempos», sin concretar más y a la espera del encuentro de hoy.

El edil, no obstante, indicó que «hay margen de crecimiento» en la tasa turística, que es de entre 1 y 2,5 euros. Es la horquilla que fija la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Galicia de la Xunta, que es la que habilita la tasa pero no la aplica, sino que cada ayuntamiento lo hace si así lo decide. Aunque Lage abre la puerta a ampliarla, tiene que ser el Gobierno gallego el que lo haga.

«Estamos poniendo unas tarifas mínimas», manifestó Lage, e invitó a revisar las tasas de otras ciudades. En el caso de Barcelona es de 3,5 euros, aunque ERC y PSC pactaron en julio que los turistas paguen una tasa de entre 10 y 15 euros en 2029. En Mallorca, en temporada alta, alcanza los 4 euros. La propuesta del País Vasco es de entre 1 y euros, pero todavía no está implantada.

El concejal defendió que esta medida «ayuda a cofinanciar los servicios públicos que se utilizan en mayor medida». «La tasa llega para quedarse», expuso, e insistió en que esta medida no va a frenar la llegada de turistas. Para el PP, que votó en contra de su implantación, es «innecesaria». El sector hotelero y de cruceros también se posicionaron en contra. Lage aseguró que se trata de una «decisión estratégica» que va a tener un «impacto económico muy grande». «No va a dejar de venir ningún turista a A Coruña por tener que pagar un euro más», declaró el edil, quien repitió que «la ciudad es receptora de turistas y lo va a seguir siendo».

La tasa, según alojamiento

Los turistas tendrán que pagar entre 1 y 2,5 euros en función del tipo de establecimiento y hasta un máximo de cinco días de estancia. El menor importe, un euro, se establece para viviendas y apartamentos turísticos, turismo rural, campamentos de turismo y albergues. El mayor, 2,5 euros, para hoteles de cuatro estrellas superior y cinco estrellas. La aplicación para los cruceristas no se activará hasta el 1 de enero de 2026.

Hay cuatro supuestos de cuota cero, es decir, que no pagarán la tasa: personas que asistan a congresos o actividades formativas, menores de edad, personas hospitalizadas y sus acompañantes y participantes en programas sociales de acogida o emergencia.

Los hoteles, que se encargarán de esta recaudación, harán dos declaraciones al año: una en enero para liquidar el período de julio a diciembre y otra en julio.

Recaudación

Según el presupuesto municipal de 2025, el Concello estima que va a recaudar 2,5 millones de euros con la tasa turística. La previsión, sin embargo, se hizo teniendo en cuenta que se iba a aplicar en el segundo semestre. Si entra en vigor en septiembre, solo serán cuatro meses, por lo que lo lógico es que esa cifra sea bastante inferior.

Suscríbete para seguir leyendo