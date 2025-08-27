Mareas Vivas en A Coruña: la playa del Orzán, cerrada por el fuerte oleaje

Todos los accesos a la playa del Orzán, en pleno centro de A Coruñan están hoy cerrados debido al fuerte oleaje que coincide estos días con las mareas vivas.

Las mareas vivas en A Coruña son un fenómeno ya conocido y que con cierta periodicidad, en determinadas épocas del año, obliga a los bañistas de los arenales del centro de la ciudad a ceder espacio a la subida del nivel del agua pero si además coincide con mar de fondo, como ocurre en esta recta final del mes de agosto --por efecto de una borrasca situada al oeste de Irlanda, causada por el exhuracán Erin--, la situación se complica y puede obligar, como ocurrió ayer, a desalojar las playas.

Casteleiro / Roller Agencia

Y si ya ayer martes la Policía Local acudía a los arenales para vaciarlos de bañistas por el riesgo de la rapidez con la que el agua conquistaba terreno, hoy directamente ya se ha prohibido el acceso a la playa del Orzán, que está cerrada.

También se notan los efectos de la fuerte subida de las mareas y del oleaje que bate en el litoral coruñés en la playa de Riazor, que hoy se encuentra plagada de restos de algas.

El espectáculo del oleaje y de la subida de las mareas vivas congrega esta mañana de miércoles a numerosos ciudadanos y visitantes que aprovechan para tomar imágenes de la fuerza del mar en la ensenada coruñesa desde el paseo marítimo.

La pleamar se ha registrado alrededor de las 07.30h y la bajamar se espera pasadas las 13.00h. Las marcas visibles en la arena mojada muestran que con marea alta las olas llegaron al muro del paseo.