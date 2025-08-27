Mareas Vivas en A Coruña: la playa del Orzán, cerrada por el fuerte oleaje
El fenómeno de la subida inusual del nivel del agua coincide estos días con mar de fondo en la costa coruñesa
Todos los accesos a la playa del Orzán, en pleno centro de A Coruñan están hoy cerrados debido al fuerte oleaje que coincide estos días con las mareas vivas.
Las mareas vivas en A Coruña son un fenómeno ya conocido y que con cierta periodicidad, en determinadas épocas del año, obliga a los bañistas de los arenales del centro de la ciudad a ceder espacio a la subida del nivel del agua pero si además coincide con mar de fondo, como ocurre en esta recta final del mes de agosto --por efecto de una borrasca situada al oeste de Irlanda, causada por el exhuracán Erin--, la situación se complica y puede obligar, como ocurrió ayer, a desalojar las playas.
Y si ya ayer martes la Policía Local acudía a los arenales para vaciarlos de bañistas por el riesgo de la rapidez con la que el agua conquistaba terreno, hoy directamente ya se ha prohibido el acceso a la playa del Orzán, que está cerrada.
También se notan los efectos de la fuerte subida de las mareas y del oleaje que bate en el litoral coruñés en la playa de Riazor, que hoy se encuentra plagada de restos de algas.
El espectáculo del oleaje y de la subida de las mareas vivas congrega esta mañana de miércoles a numerosos ciudadanos y visitantes que aprovechan para tomar imágenes de la fuerza del mar en la ensenada coruñesa desde el paseo marítimo.
La pleamar se ha registrado alrededor de las 07.30h y la bajamar se espera pasadas las 13.00h. Las marcas visibles en la arena mojada muestran que con marea alta las olas llegaron al muro del paseo.
