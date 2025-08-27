El nuevo acceso del Chuac a Eirís toma forma

La Xunta avanza en las obras de ampliación del Hospital de A Coruña con alguna dificultad más de la esperada. Es lo que ocurre con la Torre Polivalente, donde el Gobierno gallego, a consultas de este diario, informa de que se ha continuado progresando con la excavación, pero que el terreno ha resultado «mucho más complicado de lo inicialmente previsto». Mantiene la previsión de la demolición del hotel de pacientes para final de año. Lo que ya toma forma es el nuevo acceso desde el hospital a la AC-10, la entrada al túnel de Eirís.

Pese a los problemas presentados, «la excavación de la Torre Polivalente está bastante avanzada», indican fuentes de la Consellería de Infraestruturas sobre esta parte de los trabajos, que está condicionada por «las precauciones lógicas por las voladuras próximas al edificio hospitalario». En cuanto al hotel de pacientes, el departamento autonómico informa de que ha terminado el vaciado interior, desamiantado, y derrumbe interior, y ahora «se está demoliendo ya la estructura comenzando por las plantas superiores». Sobre los plazos, mantiene la previsión de que el derribo remate a final de año. La Xunta justifica que los trabajos de demolición han estado condicionadas por la proximidad del hospital en funcionamiento, «lo que obliga a medidas de seguridad más intensas de lo habitual en una obra de estas características».