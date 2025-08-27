Una parte de los Cantones Cines pasarán a ser oficinas

El Concello ha concedido la licencia para la implantación de actividad de oficinas en una parte del local que hace unos años estaba ocupado por los multicines de los Cantones. La autorización afecta a una zona concreta del espacio, situada a la derecha de las taquillas.

Desde el propio cine señalan que esta parte llevaba tiempo sin uso y que ahora se alquilarán a particulares o empresas, pero por el momento desconocen mucho más sobre el uso de este futuro espacio.

Los Cantones Cines continúan resistiendo el paso del tiempo y los cambios en el antiguo centro comercial. Aunque en su momento llegaron a tener once salas, ahora mantienen siete y según confirman desde el propio cine, su actividad «no corre peligro», a pesar de los cambios que se suceden en el lugar.