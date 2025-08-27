El PP denuncia la caída de una rama en un área infantil

El grupo municipal del PP critica que la «falta de mantenimiento municipal» de los parques y jardines pudo «ocasionar una desgracia» en el área infantil de San Amaro, en la que cayó una rama de uno de los árboles adyacentes. Al lugar se desplazaron concejales del PP, entre ellos el portavoz municipal, Miguel Lorenzo, y la formación exige «que se intensifique el control sobre las concesionarias» encargadas de las zonas verdes para asegurarse de que se cumplen los contratos y «evitar que vuelven a ocurrir estos incidentes» peligrosos.