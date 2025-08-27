El PP denuncia la falta de mantenimiento en el Barrio de las Flores
«Este barrio merece otro trato», dice Lorenzo
El PP denuncia la falta de mantenimiento del Barrio de las Flores y reclama al Gobierno local que atienda las peticiones vecinales para cuidar las zonas comunes, como plazas, jardines y espacios entre bloques.
El portavoz popular Miguel Lorenzo visitó el barrio y aseguró que las aceras, la iluminación y las zonas ajardinadas están «en mal estado» debido «a la falta de control municipal sobre la ejecución de los contratos de mantenimiento de limpieza viaria, de parques y jardines y de aceras y pavimentos». «Este barrio merece otro trato por parte del Gobierno municipal», manifestó. Lorenzo pide también que se mejore el mobiliario urbano. Respecto a la rehabilitación, el PP indica que los vecinos denuncian «escasez de fondos municipales para mejorar los edificios, insuficiente para satisfacer todas las necesidades».
- Vega: «Me fui con dieciocho años de casa y encontré en A Coruña un hogar»
- Cambia el tiempo en A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña exige llegar a 100.000 metros en el parque de Monte Mero
- Negocios de A Coruña que resisten sin tarjeta: «Siempre hay que llevar un billete en la funda del móvil»
- La ‘pulpeira’ de A Coruña que convirtió a sus clientes en familia
- El Concello de A Coruña tramita las tres grandes torres de Metrovacesa en Visma
- El atropello de Juana de Vega se investiga como 'intencionado': el coche estaba parado y aceleró cuando cruzaban los peatones
- La obra nueva en A Coruña pisa el acelerador