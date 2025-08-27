El PP denuncia la falta de mantenimiento en el Barrio de las Flores

El PP denuncia la falta de mantenimiento del Barrio de las Flores y reclama al Gobierno local que atienda las peticiones vecinales para cuidar las zonas comunes, como plazas, jardines y espacios entre bloques.

El portavoz popular Miguel Lorenzo visitó el barrio y aseguró que las aceras, la iluminación y las zonas ajardinadas están «en mal estado» debido «a la falta de control municipal sobre la ejecución de los contratos de mantenimiento de limpieza viaria, de parques y jardines y de aceras y pavimentos». «Este barrio merece otro trato por parte del Gobierno municipal», manifestó. Lorenzo pide también que se mejore el mobiliario urbano. Respecto a la rehabilitación, el PP indica que los vecinos denuncian «escasez de fondos municipales para mejorar los edificios, insuficiente para satisfacer todas las necesidades».