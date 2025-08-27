Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP denuncia la falta de mantenimiento en el Barrio de las Flores

«Este barrio merece otro trato», dice Lorenzo

Representantes del Partido Popular con vecinos del Barrio de las Flores

Representantes del Partido Popular con vecinos del Barrio de las Flores / LOC

RAC

A Coruña

El PP denuncia la falta de mantenimiento del Barrio de las Flores y reclama al Gobierno local que atienda las peticiones vecinales para cuidar las zonas comunes, como plazas, jardines y espacios entre bloques.

El portavoz popular Miguel Lorenzo visitó el barrio y aseguró que las aceras, la iluminación y las zonas ajardinadas están «en mal estado» debido «a la falta de control municipal sobre la ejecución de los contratos de mantenimiento de limpieza viaria, de parques y jardines y de aceras y pavimentos». «Este barrio merece otro trato por parte del Gobierno municipal», manifestó. Lorenzo pide también que se mejore el mobiliario urbano. Respecto a la rehabilitación, el PP indica que los vecinos denuncian «escasez de fondos municipales para mejorar los edificios, insuficiente para satisfacer todas las necesidades».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents