El programa de deporte Esfuerza invierno abre su inscripción
La Fundación María José Jove ofrece actividades inclusivas
La Fundación María José Jove abrió este martes el plazo de inscripción para las actividades de 2025-2026 de su programa de ocio y deporte inclusivo Esfuerza invierno, que incluirá vela y piragüismo, pesca viva y acondicionamiento físico con fitness y piscina. Será posible apuntarse en la web fundacionmariajosejove.org hasta el próximo 5 de septiembre.
En esta edición del programa, dirigido fundamentalmente a personas con discapacidad, se realizarán, como novedad, bautismos de mar para asociaciones, centros educativos y grupos. En este caso el plazo de para participar no acabará el 5 de septiembre, sino que estará abierto por trimestres a lo largo del curso 2025-2026.
Las clases de vela se impartirán de martes a sábado con horarios que van desde las 10.00 hasta las 18.00 horas por la semana y hasta las 15.00 horas durante los sábados, mientras que las de piragüismo serán el fin de semana de 10.00 a 14.00 horas. La pesca viva se hará los martes, de 10.00 a 13.00 horas, y el módulo de acondicionamiento físico ofrece fitness lunes y miércoles en diferentes turnos entre las 10.30 y las 18.00 horas; y piscina, también por turnos, de lunes a jueves de 09.30 a 18.00 horas
