El programa de deporte Esfuerza invierno abre su inscripción

La Fundación María José Jove abrió este martes el plazo de inscripción para las actividades de 2025-2026 de su programa de ocio y deporte inclusivo Esfuerza invierno, que incluirá vela y piragüismo, pesca viva y acondicionamiento físico con fitness y piscina. Será posible apuntarse en la web fundacionmariajosejove.org hasta el próximo 5 de septiembre.

En esta edición del programa, dirigido fundamentalmente a personas con discapacidad, se realizarán, como novedad, bautismos de mar para asociaciones, centros educativos y grupos. En este caso el plazo de para participar no acabará el 5 de septiembre, sino que estará abierto por trimestres a lo largo del curso 2025-2026.

Las clases de vela se impartirán de martes a sábado con horarios que van desde las 10.00 hasta las 18.00 horas por la semana y hasta las 15.00 horas durante los sábados, mientras que las de piragüismo serán el fin de semana de 10.00 a 14.00 horas. La pesca viva se hará los martes, de 10.00 a 13.00 horas, y el módulo de acondicionamiento físico ofrece fitness lunes y miércoles en diferentes turnos entre las 10.30 y las 18.00 horas; y piscina, también por turnos, de lunes a jueves de 09.30 a 18.00 horas