El Recorda Fest contará con 13 DJs para actuar entre conciertos

El Recorda Fest contará con trece DJs para poner música entre los conciertos del muelle de Batería los días 5 y 6 de septiembre: Arroww, Haze, LooveBites, EME DJ, Adrián Gold, Jorge Álvarez, Bluesbel, Toni Seijas, Iván MG, Víctor Rivas, Rivero, Imcodee e Ivi Bralo. El cartel, a falta de que se publiquen los horarios, incluye artistas como Lori Meyers, Xoel López, Nena Daconte, Juan Magán o Fran Perea.