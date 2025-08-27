El Recorda Fest contará con 13 DJs para actuar entre conciertos
A Coruña
El Recorda Fest contará con trece DJs para poner música entre los conciertos del muelle de Batería los días 5 y 6 de septiembre: Arroww, Haze, LooveBites, EME DJ, Adrián Gold, Jorge Álvarez, Bluesbel, Toni Seijas, Iván MG, Víctor Rivas, Rivero, Imcodee e Ivi Bralo. El cartel, a falta de que se publiquen los horarios, incluye artistas como Lori Meyers, Xoel López, Nena Daconte, Juan Magán o Fran Perea.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vega: «Me fui con dieciocho años de casa y encontré en A Coruña un hogar»
- Cambia el tiempo en A Coruña
- La segunda gran carrera urbanística del siglo XXI en A Coruña: 12.000 pisos más
- Cinco sitios de A Coruña para tomarse un pincho de callos gratuito
- El Ayuntamiento de A Coruña exige llegar a 100.000 metros en el parque de Monte Mero
- Fallece en A Coruña el empresario Ángel Jove Capellán
- La ‘pulpeira’ de A Coruña que convirtió a sus clientes en familia
- La obra nueva en A Coruña pisa el acelerador