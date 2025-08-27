Segundo retraso para la obra del mercado de Monte Alto, en A Coruña: esta es la causa y la nueva fecha

La reforma del mercado de Monte Alto, que incluye la remodelación de la escuela infantil y la plaza entre la avenida de Hércules y las calles Cuento, Forcarei y Joaquín González, sufrirá un nuevo retraso. Los trabajos empezaron a finales de 2022 y tendrían que haber concluido en enero, pero el Concello aceptó una petición de la empresa, Prace Servicios y Obras, de extender el plazo ocho meses por la climatología adversa y los retrasos municipales al poner a su disposición algunas zonas del proyecto. La fecha límite se trasladó al 9 de septiembre, pero la empresa ha pedido una nueva extensión y la Junta de Gobierno Local aceptará este miércoles retrasar el fin de las obras al 31 de diciembre. La justificación vuelve a ser la lluvia y los retrasos administrativos, en este caso de la Xunta.

De acuerdo con un informe del director de la obra y la directora de ejecución, las precipitaciones causaron un retraso en los trabajos de impermeabilización y preparación de soportes para pavimentación, que empezaron a finales de noviembre. Para estos trabajos se precisa tiempo seco, y también para tareas como el pintado de elementos, así que hay que interrumpirlos cuando llueve por encima de cierta intensidad. En base a ello, piden extender el plazo en 65 días naturales.

La empresa, que consiguió una obra con un coste de 10,4 millones, también pidió en febrero a la Xunta un expediente relativo a la reforma de las instalaciones del enlace de baja tensión, y no recibió resolución favorable hasta el 23 de mayo. Esto obligó a retrasar trabajos previstos para abril, y supone un retraso adicional de 62 días.

Una vez con el informe de la Xunta, se pidió en julio una autorización al Concello para redactar una modificación, lo que suma otros 31 días de retraso. Son en total 158, pero los responsables de la obra rebajan la cifra a 113, pues algunas de las tareas se pueden solapar. Esto lleva la finalización de la obra al 31 de diciembre, y el Concello ha emitido un informe favorable. Tras el visto bueno de la Junta de Gobierno Local, en el que la oposición tiene presencia pero no puede votar, el plazo se extenderá sin penalización para la contratista.

En la anterior ampliación del plazo, la empresa alegó que el Concello había puesto en sus manos más tarde de lo previsto zonas como el supermercado y la escuela infantil. También afirmó que hubo climatología adversa «durante los meses de julio a noviembre» del año pasado, lo que paralizó los trabajos de impermeabilización de las zonas expuestas al exterior. Esto, alegaba, afectó a las plantas inferiores, «debido a las filtraciones».

La primera ampliación del plazo, por ocho meses, se concedió el diciembre pasado. La alcaldesa, Inés Rey, visitó la obra en marzo y afirmó que ya estaba certificada al 50%. Aunque no quiso pronosticar si el mercado abriría en 2025, sí calculó que «si las condiciones meteorológicas no lo dificultan», a final de año «estará acabada la obra», algo que aún podría cumplirse. El presidente de la asociación de vecinos de Monte Alto, Xosé Vázquez, afirmó que le parecía «raro» que hubiese una ampliación y que las malas condiciones climatológicas no son excusa. Es un «inconveniente para el barrio», explica Vázquez, que pide analizar si la empresa cumple el contrato, y, si no es así, sancionar.