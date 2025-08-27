Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Este jueves continuará la influencia de un frente que ha entrado por el Atlántico dejando a su paso tiempo inestable, con precipitaciones y un descenso generalizado de temperaturas. Las brumas y nieblas matinales, con lluvias hasta el mediodía, darán paso a intervalos de nubes y claros por la tarde. En las últimas horas de la jornada, regresarán los chubascos y aumentará la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 22 grados.

Viernes 29

Los cielos permanecerán cubiertos y con precipitaciones hasta las horas centrales del día. Por la tarde, la nubosidad irá en descenso. Hay aviso amarillo por fenómenos costeros, con vientos en el litoral coruñés que podrán superar los 61 km/h y mar combinada, con olas de hasta cuatro metros. Los termómetros se moverán entre los 19 y los 24 grados.

Sábado 30

Continuarán los cielos cubiertos con precipitaciones y las temperaturas irán de los 18 grados de mínima a los 26 de máxima.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña. / LOC

Domingo 31

Se esperan intervalos de nubes y claros, con chubascos y temperaturas de entre 17 y 22 grados.

Lunes 1

Las nubes alternarán con los claros en una nueva jornada con precipitaciones. Los termómetros marcarán mínimas de 16 grados y máximas de 22.

Martes 2

Se incrementará la nubosidad y continuarán las lluvias. Las temperaturas irán de los 17 a los 24 grados.

Miércoles 3

Se esperan lluvias débiles y cielos parcialmente nubosos. Los termómetros se moverán entre los 17 y los 21 grados.

Jueves 4

Las nubes y chubascos de la mañana darán paso a una tarde con intervalos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 24 grados.

Viernes 5

Los cielos estarán parcialmente nubosos y las temperaturas irán de los 14 a los 21 grados.

Sábado 6

Las nubes de la mañana darán paso a una jornada soleada por la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 22 grados.

Domingo 7

Se esperan cielos despejados y temperaturas de entre 14 y 22 grados.

Lunes 8

Los cielos estarán nubosos y se esperan temperaturas de entre 16 y 20 grados.

Martes 9

Habrá una jornada con nubes y claros y temperaturas de entre 14 y 19 grados.