El tiempo en A Coruña: Algunos chubascos para finiquitar el mes de agosto

Septiembre ya llama a la puerta y parece que agosto quiere darle el relevo con paraguas. El tiempo en A Coruña ha sido muy estable, seco y caluroso durante las últimas semanas y prácticamente no ha llovido en agosto pero esto va a cambiar en esta recta final del mes vacacional por excelencia, el de las grandes fiestas veraniegas, así que el regreso de las precipitaciones va a marcar, para muchos, la vuelta a la rutina. La lluvia vuelve para los últimos coletazos de agosto y previsiblemente septiembre arrancará también con precipitaciones, según las previsiones de Meteogalicia para el área coruñesa.

De momento este lunes, día 25, ha sido una jornada de tiempo estable. La semana arrancaba en A Coruña con algunas nieblas que dieron paso a cielos despejados, con temperaturas de entre 17 grados de mínima y 23 de máxima.

El martes, día 26, aparecían ya las primeras lluvias durante la mañana, aunque a partir del mediodía y durante la tarde los coruñeses pudieron cerrar los paraguas. Los termómetros, entre 16 grados de mínima y 22 de máxima. El fuerte oleaje sorprendía ayer a muchos coruñeses que comprobaron, a pie de litoral, cómo las olas de un mar embravecido batían con fuerza en los arenales y en toda la costa de A Coruña en plenas mareas vivas. Las playas fueron, de hecho, desalojadas.

Casteleiro / Roller Agencia

Meteogalicia ya había adelantado que durante la noche del lunes al martes se empezaría a notar la influencia de una profunda borrasca situada al oeste de Irlanda por los restos del exhuracán Erin y que provocaría mar de fondo.

Esa misma borrasca fue la responsable del orballo y los chubascos registrados en A Coruña durante la mañana del martes.

Para este miércoles día 27 la mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en la segunda mitad de la jornada, así que por la mañana previsiblemente no lloverá pero por la tarde regresarán las lluvias. Las temperaturas previstas hoy en A Coruña se moverán entre los 15 grados de mínima y los 22 de máxima.

Mañana jueves día 28 la mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará en la mañana y la noche. Por la tarde Meteogalicia no espera chubascos y los termómetros apenas registrarán cambios.

El viernes día 29 remontan las temperaturas y A Coruña tampoco se librará del paraguas, aunque previsiblemente solo lloverá durante la primera mitad del día. Suben, eso sí, las temperaturas: 17 grados de mínima y 25 de máxima.

¿Y qué tiempo hará en A Coruña el último fin de semana de agosto?

Meteogalicia adelanta que durante las jornadas del sábado 30 y domingo 31 de agosto no solo A Coruña sino toda Galicia se mantendrá bajo la influencia de vientos húmedos del oeste, con alternancia de cielos parcialmente nublados y lluvias débiles, principalmente en las comarcas del litoral atlántico, así que no lloverá de manera continuada pero sí se esperan intervalos con precipitaciones en la costa coruñesa. Y bajan las temperaturas.

De momento esta es la previsión para la traca final de agosto y Meteogalicia ya avanza que tampoco se esperan cambios significativos para los primeros días de la próxima semana, que será la primera de septiembre, a las puertas ya de la vuelta al cole con el inicio del nuevo curso escolar --las clases comienzan el lunes 8 de septiembre--, lo que para muchos coruñeses marca ya el final del verano.

Seguiremos atentos a las actualizaciones de los pronósticos del tiempo para concretar la predicción meteorológica para A Coruña y su área. Más información.