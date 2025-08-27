Al menos tres heridos en un atropello múltiple en A Coruña

Atropello múltiple en A Coruña.

Atropello múltiple en A Coruña. / LOC

Enrique Carballo

Un atropello múltiple en A Coruña deja al menos tres heridos esta mañana en la calle Juana de Vega a la altura del cruce con la calle Compostela y los Jardines de Méndez Núñez. El accidente ha ocurrido alrededor de las 12.15 horas.

*EN AMPLIACIÓN

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents