Al menos tres heridos en un atropello múltiple en A Coruña
Un atropello múltiple en A Coruña deja al menos tres heridos esta mañana en la calle Juana de Vega a la altura del cruce con la calle Compostela y los Jardines de Méndez Núñez. El accidente ha ocurrido alrededor de las 12.15 horas.
*EN AMPLIACIÓN
