Últimas entradas para ver a Raül Refree y Aida Tarrío
Actuarán este jueves en el Colón, con Belém Tajes, dentro de la Romaría de Santa Margarida
El músico y productor Raül Refree y la artista Aida Tarrío, miembro de Tanxugueiras, actuarán a las 20.00 horas de este jueves en el Teatro Colón para presentar su nuevo proyecto musical, Gala i Ovidio, y las últimas entradas están disponibles en el despacho de la plaza de Ourense y en ataquilla.com. Si todavía hay pases disponibles el jueves, se podrán adquirir en el propio Colón.
El espectáculo, que contará con una actuación previa de Belém Tajes, forma parte de la programación de la Romaría de Santa Margarida, que realizará actividades y conciertos hasta este domingo. Inicialmente se iba a realizar en el auditorio del parque de Santa Margarita, pero se trasladó «atendiendo a las necesidades técnicas del espectáculo», según indica el Concello. El proyecto de Refree y Tarrío rinde homenaje a los hijos de Rosalía de Castro.
