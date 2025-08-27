La Universidade recibe 5,1 millones para proyectos de investigación de excelencia

La Universidade da Coruña (UDC) ha recibido 5,1 millones de la Xunta dentro de la convocatoria para la consolidación y estructuración de unidades de investigación «competitivas». La captación de fondos ha subido más del 40% en relación a la anterior convocatoria, y han recibido fondos un total de 27 peticiones.

Las subvenciones se destinarán a cubrir contratación de personal investigador o auxiliar, herramientas de gestión del conocimiento o la información y equipamiento, entre otros gastos. También podrán financiar matrículas o inscripción en cursos.

De las candidaturas seleccionadas, el Centro Investigación TIC (Citic) ha recibido ocho ayudas, y Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) el mismo número. Para el Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (Citeec) han ido cuatro, y otras dos al Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni). También hubo una ayuda para personal adscrito al Centro Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (Cispac), y otras para proyectos que no están adheridas a ningún centro de investigación.

Según el tipo de ayudas, la mayor parte de los fondos, un total de 3,1 millones, fueron para financiar a ocho grupos de referencia competitiva, mientras que otra decena de agrupaciones de investigadores recibieron dinero dentro de la modalidad de grupos con potencial de crecimiento y suman, en conjunto, más de un millón. Los proyectos de personal investigador con trayectoria excelente, un total de nueve, se hicieron con 935.000 euros de subvención autonómica.

Los grupos de referencia competitiva, según explica la UDC, son agrupaciones de investigadores «con una trayectoria muy consolidada y liderados por personal científico reconocido», mientras que los que tienen potencial de crecimiento son grupos «que todavía se están formando y con trayectorias investigadoras incipientes en búsqueda de la excelencia». Los proyectos personales se dirigen a «investigadores de alto impacto» pero que aún no lideran grupos.