Andy y Lucas regresan a A Coruña este otoño

Andy y Lucas repiten en A Coruña este otoño. El dúo regresará a la ciudad tras su paso por el Palacio de la Ópera el pasado mes de febrero, en un concierto que agotó entradas. El próximo 4 de octubre, el público coruñés tendrá una nueva oportunidad para ver a los gaditanos, de nuevo, en el Palacio de la Ópera. Las entradas ya pueden adquirirse a partir de 38.50 euros.

En esta nueva cita, Andy y Lucas volverán a repasar sus veinte años de carrera musical con una gira que lleva por título ‘Nuestros últimos acordes’ y en la que podrán escucharse éxitos como Tanto la quería, Celos, Son de Amores y En tu ventana.