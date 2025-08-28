Avanza la reubanización de las casas de María Pita

El proceso de transformación urbana en el barrio de Labañou sigue avanzando. El Ayuntamiento de A Coruña ha sacado a concurso las obras de la segunda fase de la reurbanización del grupo de viviendas María Pita, con un presupuesto de 970.000 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

Se trata de la continuación de un plan iniciado en 2020 que contempla hasta cinco fases. La primera ya fue ejecutada, y la segunda, que ahora se pone en marcha, afecta sobre todo a la calle Tomás Fábregas y a varios tramos de la avenida de Labañou y la ronda de Outeiro.

La documentación técnica apunta que uno de los objetivos será reorganizar la circulación rodada. En la calle Tomás Fábregas se mantendrá un único sentido de tráfico y se incorporarán medidas para reducir la velocidad de los vehículos.

El plan también prevé limitar en esta zona el número de plazas de aparcamiento, que hoy son abundantes pero en su mayoría no están reguladas.

En paralelo, se reforzará la circulación peatonal con nuevos pasos elevados y rebajes de aceras, eliminando barreras arquitectónicas. Se busca facilitar los desplazamientos a pie en una zona con un gran volumen de vecinos y tránsito hacia las paradas de autobús y los comercios de proximidad.

Más allá de la superficie, la intervención se centrará en renovar las redes subterráneas. Está prevista la construcción de una red de recogida de aguas pluviales —actualmente inexistente— y la sustitución de la de fecales, además de otras instalaciones que se encuentran en mal estado o próximas a la obsolescencia.

El proyecto también incluye trabajos de humanización, con la plantación de arbolado y la creación de nuevas áreas de estancia. Se persigue incrementar el número de metros destinados a zonas verdes, actualmente reducidos en comparación con la densidad de viviendas.

Dadas las características del barrio, en el documento se propone generar un espacio de estar en el entorno próximo del camino peatonal aprovechando el espacio existente del antigua depósito de agua, que se demolerá, creando un pequeño espacio de encuentro vecinal en el que habrá un pequeño graderío.