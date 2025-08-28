Los comercios del centro de A Coruña salen a la calle

Los comercios de la asociación Zona Obelisco estrenarán este 5 y 6 de septiembre una nueva iniciativa que buscar reivindicar el comercio local del centro de A Coruña. Para ello, los negocios implicados sacarán sus productos a la calle, y estarán identificados con una alfombra azul. "El objetivo es que la gente se acerque al centro y descubra la oferta local de una manera diferente", explica Rosa Mena, gerente de la entidad.

Durante el próximo viernes y sábado, en horario comercial, los clientes podrán encontrar parte de la mercancía en plena calle, sin tener que entrar en las tiendas. Además, la cita contará con actividades complementarias, como la demostración de encaje de bolillos a cargo de un grupo de palilleiras en la fuente de la plaza de Santa Catalina, que también tendrán la oportunidad de vender sus productos.

Se trata de la primera edición de esta iniciativa que nace con vocación de continuidad y crecimiento en próximas convocatorias. Aunque todavía hay comercios por adherirse debido a la época vacacional, la organización espera consolidar la propuesta como una forma de dinamizar la zona y aumentar las ventas. "Queremos llamar la atención, hacer ruido en el centro y acercar todavía más el producto local al cliente", apunta Mena, que espera que el clima acompañe durante el fin de semana.